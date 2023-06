Jill Lorent is sinds enkele maanden de nieuwe assistent-coach bij de Belgian Cats. "Ik was wat verbaasd toen ik de vraag kreeg om bij de Cats te beginnen, omdat ik al actief was in clubverband bij de mannen. Het grootste verschil in werkmethode? Je moet alles in veel kortere tijd voorbereiden."

"Maar Ik voel me hier nu zeer goed", klonk het verder voor onze microfoon. "Daar spelen de resultaten natuurlijk ook hun rol in." De Cats hebben op het EK momenteel twee op twee. Zondag kunnen ze zich tegen Italië verzekeren van de eerste plaats in hun poule.

Lorent is vooral bezig met het defensieve aspect bij de Cats. "De coach had me gevraagd om een defensief plan uit te werken, daar werk ik op tijdens de trainingen."

Met succes, de Cats verdedigen opmerkelijk agressiever op dit EK en beperkten de tegenpunten steeds tot onder de 60. "Daar ben ik blij om", lacht Lorent. "Ergens was dat ook wel nodig om de volgende stap te zetten. Mooi dat we dit op korte tijd al kunnen tonen."