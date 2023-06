19 uur 57. Starting five. De basis is eentje die de Cats naar de finale bracht: Julie Allemand Julie Vanloo Antonia Delaere Emma Meesseman Kyara Linskens .

Het wapen van de Spanjaarden? Een brede kern vol kwaliteit. En dus kan de coach tot diep in het slot roteren. De Belgian Cats maken zich dus maar best op voor een laatste slijtageslag.

19 uur 29. Alles nieuw voor Cats, Spanje ervaren in finales. Al vier Europese titels op het palmares. Het mag duidelijk zijn: Spanje weet wat het is om een finale naar zijn hand te zetten. Daartegenover staan de Belgian Cats, die voor het eerst op dit toneel komen piepen. Haalt the new kid on the block België het van de ervaren natie? .