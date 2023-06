De tv-uitzending is zonet gestart op Canvas en de livestream loopt. We schotelen u eerst nog Brazilië-Japan voor als voorgerechtje. Om 14.25 uur is het aan de Belgian Lions.

13 uur 58. Live op Canvas en met livestream. De tv-uitzending is zonet gestart op Canvas en de livestream loopt. We schotelen u eerst nog Brazilië-Japan voor als voorgerechtje. Om 14.25 uur is het aan de Belgian Lions. .

10 uur 56. Live op tv en site/app. Sporza zendt de 1/8e finale van de Belgen uit, om 14.25 uur op Canvas en met livestream op deze pagina. De uitzending begint om 13.55 uur, we pakken ook nog de 1/8e finale Brazilië-Japan mee. Commentator met dienst is Kris Meertens. Op deze pagina volgen we de wedstrijd van de Lions ook met tekst. .

10 uur 46. Letland is olympisch kampioen. Als derde in hun groep nemen de Belgen het op tegen de nummer 2 uit de groep met de toplanden Letland en de VS. Die laatsten wonnen de strijd om de groepswinst en een rechtstreeks kwartfinaleticket, dus wacht Letland op België. België heeft geen goede herinneringen aan Letland. Op weg naar de olympische titel in Tokio in 2021 zette Letland in de halve finale België opzij met zware 21-8-cijfers. België is wel het vijfde reekshoofd in Wenen, Letland het zevende. Dus zijn er toch nog kansen voor de Belgen? Als de Belgen deze serieuze klip omzeilen, wacht in de kwartfinale Nederland, dat in Groep D Zwitserland en Japan achter zich hield. .