11 uur 32. Sterk 1e quarter. 11-20 is meteen ook de score na de 1e tien minuten. België lijkt de lijn van gisteren door te trekken in aanval en heeft de match ook defensief onder controle. .

11 uur 28. Tsjechie komt dichterbij. Tsjechië is na zijn gemiste start steeds beter in de wedstrijd gekomen. Met een driepunter van Andelova hijgen de Tsjechen bij 13-11 in de nek van de Cats. .

11 uur 26. Résimont is erin gekomen en mag voor het eerst aanleggen van achter de driepuntlijn. Gisteren was ze goed voor 6 op 7, maar haar eerste shot vandaag gaat naast. .

11 uur 16. Snelle start. Net als gisteren tegen Israël is het Emma Meesseman die de score opent voor de Belgen, in de volgende aanval bedient ze haar maatje Allemand voor een makkelijke lay-up. België leidt met 4-0. .

09 uur 41. Vroeg dag voor de Cats. Zelf zijn we nog aan het nagenieten van de prachtprestatie waarmee de Belgian Cats ons gisteren verwend hebben, maar daar hebben Emma Meesseman en co zelf geen tijd voor. Meteen na de demonstratie tegen Israël is de knop omgedraaid, want om 11.15 uur is het opnieuw bittere ernst voor de Belgische vrouwen. De Cats nemen het dan op tegen Tsjechië, dat gisteren voor een stuntje zorgde door Italië te verslaan. De winnaar van Tsjechië-België neemt dan ook een serieuze optie op de groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. .