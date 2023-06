clock 17:13 17 uur 13. Geen verrassingen in de basisvijf van de Belgian Cats: de Julies (Allemand en Vanloo) in de backourt, Delaere en Meesseman op 3 en 4 en Linskens als center. . Geen verrassingen in de basisvijf van de Belgian Cats: de Julies (Allemand en Vanloo) in de backourt, Delaere en Meesseman op 3 en 4 en Linskens als center.

We luisteren nog even naar het volkslied van Israël, dat van België hebben we zonet al gehad. En dan kunnen we eraan beginnen!

clock 17:12 17 uur 12. Belgian Cats Onervaren Israël, met Amerikaanse ster als uithangbord, rekent op thuispubliek tegen Cats

clock 17:07 De Belgian Cats in de opwarming voor de match:. 17 uur 07.

clock 16:56 16 uur 56. Tsjechië zet Italië een hak. Over een twintigtal minuutjes is het aan de Belgian Cats, die eerder op de dag Italië toch ietwat verrassend hebben zien verliezen. De Italiaanse dames werden hier en daar getipt als outsider, maar lieten zich in hun 1e groepsmatch verrassen door Tsjechië: 58-61. België is dus alvast gewaarschuwd, want de Tsjechische vrouwen zijn morgen - om 11.15 uur! - de volgende tegenstander van de Belgian Cats.



De Italiaanse dames werden hier en daar getipt als outsider, maar lieten zich in hun 1e groepsmatch verrassen door Tsjechië: 58-61.



België is dus alvast gewaarschuwd, want de Tsjechische vrouwen zijn morgen - om 11.15 uur! - de volgende tegenstander van de Belgian Cats.

clock 06:14 06 uur 14. Meesseman: "Toonden goed basketbal in voorbereiding, maar nu is het voor echt".

clock 06:14 06 uur 14. Belgian Cats openen morgen het EK tegen Israël.

clock 15-06-2023. Meesseman is op haar hoede voor Israël. Voor Israël is het de eerste keer dat het de eindronde van een EK speelt sinds 2011. "Het is hun eerste wedstrijd op een belangrijk toernooi in lange tijd, voor eigen publiek", is Meesseman op haar hoede. "Ze zullen spelen om hun land trots te maken. We hebben daar ervaring mee. We weten wat het is om thuis voor een vol huis te spelen, dat geeft veel energie. Daar bereiden we ons op voor. Maar het wordt leuk, ik verwacht een duel op hoog niveau." De Israëli's kunnen naast het thuisvoordeel ook rekenen op Jennie Simms, die in 2017 naast Emma Meesseman in de WNBA speelde voor de Washington Mystics. Een andere sterkhouder, Eden Rotberg, speelde een seizoen in België bij Luik Panthers.



"Ze zullen spelen om hun land trots te maken. We hebben daar ervaring mee. We weten wat het is om thuis voor een vol huis te spelen, dat geeft veel energie. Daar bereiden we ons op voor. Maar het wordt leuk, ik verwacht een duel op hoog niveau."



De Israëli's kunnen naast het thuisvoordeel ook rekenen op Jennie Simms, die in 2017 naast Emma Meesseman in de WNBA speelde voor de Washington Mystics. Een andere sterkhouder, Eden Rotberg, speelde een seizoen in België bij Luik Panthers.

clock 20:35 20 uur 35. Israël heeft een goed basisvijftal. Het is een ploeg die snel en agressief kan spelen. Ze hanteren verschillende soorten verdediging: zowel zoneverdediging en individuele verdediging als match-upverdediging. Bondscoach Rachid Méziane.

clock 20:33 20 uur 33. Bondscoach Méziane: "De ploeg voelt zich heel goed".

clock 20:30 20 uur 30. Meesseman: "We zijn klaar om te presteren op EK". Aanvoerster Emma Meesseman en bondscoach Rachid Méziane beten de spits af op de persconferentie in Tel Aviv, 2 dagen voor hun opener tegen Israël. "We hebben een aantal goede wedstrijden gespeeld in de voorbereiding. Gezien de manier waarop we hebben gespeeld, kan ik zeggen dat we klaar zijn om aan het EK te beginnen," aldus een zelfverzekerde Meesseman.



"We hebben een aantal goede wedstrijden gespeeld in de voorbereiding. Gezien de manier waarop we hebben gespeeld, kan ik zeggen dat we klaar zijn om aan het EK te beginnen," aldus een zelfverzekerde Meesseman.



clock 20:29 20 uur 29. We zijn klaar om te presteren, zelfs met de hoge druk op onze schouders. We weten dat er veel van ons verwacht wordt. Emma Meesseman.

clock 20:28 20 uur 28. "Jonge speelsters naar een hoger niveau tillen". Op de EK's van 2017 en 2021 pakte België telkens brons. Emma Meesseman hoopt deze keer nog een stapje verder te gaan. "De oudere speelsters hebben de ervaring die nodig is om grote wedstrijden te winnen. We kunnen de jongere speelsters begeleiden en ze naar een hoger niveau tillen." En die jonge speelsters - de zusjes Massey, Elise Ramette en Maxuella Lisowa - deden alvast de nodige ervaring op in het buitenland. "Ze zijn nu volwassener geworden. Dit EK moet niet het plafond zijn voor deze speelsters, maar een stap naar een hoger niveau."



En die jonge speelsters - de zusjes Massey, Elise Ramette en Maxuella Lisowa - deden alvast de nodige ervaring op in het buitenland. "Ze zijn nu volwassener geworden. Dit EK moet niet het plafond zijn voor deze speelsters, maar een stap naar een hoger niveau."



clock 20:23 20 uur 23. EK basketbal Belgian Cats maken het zichzelf moeilijk tegen China, maar trekken naar EK met verse zege op zak