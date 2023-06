LIVESTREAM: Belgian Cats op koers voor 1e EK-finale na sterke 1e helft tegen Frankrijk

Julie Allemand neemt de regie nadrukkelijker in handen nu. Sterke drive, dito score onder de ring: 61-51.

22 uur 13. Allemand met haar 8e punt. Julie Allemand neemt de regie nadrukkelijker in handen nu. Sterke drive, dito score onder de ring: 61-51. .

De Belgian Cats hebben een erg lastig 3e quarter (10-16) al bij al nog behoorlijk overleefd. Ze beginnen zo dadelijk aan de laatste tien minuten met een bonus van 8 punten, het is zeker nog niet gespeeld. Frankrijk heeft zeker een mentale opsteker gekregen dit kwart.

22 uur 06. Nog 10 minuten. De Belgian Cats hebben een erg lastig 3e quarter (10-16) al bij al nog behoorlijk overleefd. Ze beginnen zo dadelijk aan de laatste tien minuten met een bonus van 8 punten, het is zeker nog niet gespeeld. Frankrijk heeft zeker een mentale opsteker gekregen dit kwart. .

22 uur 05. Opnieuw Chartereau. Het is Chartereau die haar team nu op sleeptouw neemt, met haar 2e driepunter. De Fransen tanken vertrouwen. .

22 uur 03. 51-43. Het is een moeizaam kwart voor de Belgian Cats. Chartereau wervelt voorbij Vanloo en legt haar lay-up binnen. Het verschil is nog 8 punten. .

22 uur . Meesseman smeert Fauthoux in transitie een aanvallende fout aan, tot ongenoegen van de Fransen. Die hebben nochtans tot nog toe niet te klagen gehad over de scheidsrechters. Slim uitgelokt van Meesseman. .

21 uur 59. Veel Belgisch balverlies. De jongste minuten lijden de Cats iets te veel balverlies. De teller staat al op 16 stuks en dat is boven het Belgische gemiddelde dit toernooi. .

21 uur 55. Mununga scoort onder de ring. Bethy Mununga is er weer ingekomen en toont waarom ze tijdens haar NCAA-periode in de VS "Machine" genoemd werd. Wat een vechter, en nu begint ze ook nog te scoren. .