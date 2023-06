clock 15:05

15 uur 05. "We zijn heel tevreden dat we in de finale staan, maar we gaan op zoek naar het goud", zei Antonia Delaere na afloop van de shootingsessie op zondagochtend. "We zullen moeten putten uit bijkomende krachten, want het was moeilijk slapen na de match tegen Frankrijk. Een finale geeft gelukkig nog meer energie en we gaan alles geven." "Het wordt misschien de enige keer in onze carrière dat we zo dicht bij een titel zullen komen. Het wordt alleszins niet makkelijk. Spanje slaagde er nog niet in zijn beste spel te ontwikkelen, maar is altijd op het juiste moment op de afspraak met Alba Torrens." .