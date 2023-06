Kijk vanavond of Belgian Cats EK-finale halen: "Fransen zijn bang voor ons"

clock 13:36

13 uur 36. Delaere: "Bondscoach zegt dat Fransen bang zijn voor ons". Stille werkkracht Antonia Delaere droomt luidop van de EK-finale. "Iedereen zegt dat het het moment is om de finale te halen." "Frankrijk is de stevigste tegenstander die we al gehad hebben. Ze gaan ook voor goud. Het zal dus een heel goede wedstrijd worden." Delaere en de Cats kregen van bondscoach Rachid Meziane al wat peptalk. "Hij heeft gezegd dat de Fransen bang zijn voor ons. Dat was al het geval toen hij assistent (2014-2021) was bij de Franse nationale ploeg." .