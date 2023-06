Kijk om 20.45 uur naar België-Frankrijk, Spanje is al zeker van plek in EK-finale

clock 19:49 19 uur 49. Meertens: "Fransen zijn bang dat Cats hen zullen vermorzelen". Meertens: "Fransen zijn bang dat Cats hen zullen vermorzelen"

Spanje is de 1e finalist. De tegenstander in de finale is alvast bekend: Spanje heeft zopas zijn halve finale tegen Hongarije gewonnen, al ging dat toch moeizamer dan verwacht. De Spaanse vrouwen gaven ei zo na een bonus van 16 punten uit handen tegen een taai Hongarije, dat in het 4e quarter naderde tot op 3 punten. Maar een uitgekookt Spanje hield stand, met dank aan topschutter Alba Torrens. De meest ervaren Spaanse speelde haar beste match van het toernooi op het juiste moment en loodste haar team met 27 punten (5 op 7 driepunters) naar de finale.



Delaere: "Bondscoach zegt dat Fransen bang zijn voor ons". Stille werkkracht Antonia Delaere droomt luidop van de EK-finale. "Iedereen zegt dat het het moment is om de finale te halen." "Frankrijk is de stevigste tegenstander die we al gehad hebben. Ze gaan ook voor goud. Het zal dus een heel goede wedstrijd worden." Delaere en de Cats kregen van bondscoach Rachid Meziane al wat peptalk. "Hij heeft gezegd dat de Fransen bang zijn voor ons. Dat was al het geval toen hij assistent (2014-2021) was bij de Franse nationale ploeg."



Antonia Delaere: "Iedereen is ervan overtuigd dat we finale kunnen halen".

clock 13:34 13 uur 34. Vanavond is de match waar iedereen naar uitkijkt. We zullen niet tevreden zijn als we met brons naar huis gaan. Antonio Delaere. Vanavond is de match waar iedereen naar uitkijkt. We zullen niet tevreden zijn als we met brons naar huis gaan. Antonio Delaere