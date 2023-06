clock 20:41

20 uur 41. Meesseman is op haar hoede voor Israël. Voor Israël is het de eerste keer dat het de eindronde van een EK speelt sinds 2011. "Het is hun eerste wedstrijd op een belangrijk toernooi in lange tijd, voor eigen publiek", is Meesseman op haar hoede. "Ze zullen spelen om hun land trots te maken. We hebben daar ervaring mee. We weten wat het is om thuis voor een vol huis te spelen, dat geeft veel energie. Daar bereiden we ons op voor. Maar het wordt leuk, ik verwacht een duel op hoog niveau." De Israëli's kunnen naast het thuisvoordeel ook rekenen op Jennie Simms, die in 2017 naast Emma Meesseman in de WNBA speelde voor de Washington Mystics. Een andere sterkhouder, Eden Rotberg, speelde een seizoen in België bij Luik Panthers. .