België treft titelverdediger Servië in kwartfinale op EK basketbal: "We hebben nog een appeltje te schillen met hen"

clock 19:31 19 uur 31. Antonia Delaere: "Servië vecht tot het einde". "Als we ons beste basketbal spelen, moeten we Servië altijd verslaan", vindt Belgian Cat Antonia Delaere, "maar het blijft Servië." "Misschien komen ze minder sterk voor de dag dan twee jaar geleden, het is een land dat vecht tot het einde", weet ze. Voor de Cats staat niet alleen een plaats in de halve finales op het spel, ze willen ook revanche nemen voor de nipte nederlaag in de halve finales twee jaar geleden. "We hebben nog een appeltje te schillen met hen. Dat motiveert ons", belooft Delaere. . Antonia Delaere: "Servië vecht tot het einde" "Als we ons beste basketbal spelen, moeten we Servië altijd verslaan", vindt Belgian Cat Antonia Delaere, "maar het blijft Servië."

"Misschien komen ze minder sterk voor de dag dan twee jaar geleden, het is een land dat vecht tot het einde", weet ze.



Voor de Cats staat niet alleen een plaats in de halve finales op het spel, ze willen ook revanche nemen voor de nipte nederlaag in de halve finales twee jaar geleden.

"We hebben nog een appeltje te schillen met hen. Dat motiveert ons", belooft Delaere.



clock 19:30 19 uur 30. We hebben nog een appeltje te schillen met hen. Dat motiveert ons. Antonia Delaere. We hebben nog een appeltje te schillen met hen. Dat motiveert ons. Antonia Delaere

clock 18:34 18 uur 34. Bondscoach wil niet in de val lopen. Morgen/donderdag om 15 uur spelen de Belgian Cats hun vierde wedstrijd op het EK: een kwartfinale tegen titelverdediger Servië. België is enkele treden geklommen op de ladder met favorieten, terwijl Servië een deel van haar generatie plaats zag maken voor jongere speelsters, wat perspectieven biedt. Bondscoach Rachid Meziane wil echter niet in de val lopen: "Ik ben niet zeker dat Servië haar beste niveau haalt, maar het behoort tot de teams die present weten te tekenen op de dag zelf." Het gevaar kan van overal komen, waarschuwt hij. "We moeten ons daarop voorbereiden en waakzaam zijn." "We hebben speelsters die ervaring hebben met dit soort duels en die de groep als geheel rust kunnen geven", voegt Meziane er nog aan toe." . Bondscoach wil niet in de val lopen Morgen/donderdag om 15 uur spelen de Belgian Cats hun vierde wedstrijd op het EK: een kwartfinale tegen titelverdediger Servië.

België is enkele treden geklommen op de ladder met favorieten, terwijl Servië een deel van haar generatie plaats zag maken voor jongere speelsters, wat perspectieven biedt.

Bondscoach Rachid Meziane wil echter niet in de val lopen: "Ik ben niet zeker dat Servië haar beste niveau haalt, maar het behoort tot de teams die present weten te tekenen op de dag zelf."



Het gevaar kan van overal komen, waarschuwt hij. "We moeten ons daarop voorbereiden en waakzaam zijn."

"We hebben speelsters die ervaring hebben met dit soort duels en die de groep als geheel rust kunnen geven", voegt Meziane er nog aan toe."

clock 18:33 18 uur 33. Ik ben niet zeker dat Servië haar beste niveau haalt, maar het behoort tot de teams die present weten te tekenen op de dag zelf. bondscoach Rachid Meziane. Ik ben niet zeker dat Servië haar beste niveau haalt, maar het behoort tot de teams die present weten te tekenen op de dag zelf. bondscoach Rachid Meziane

clock 18:31 18 uur 31. Servië speelt hier al een week. Dat is een groot voordeel. Ze kennen de zaal, de ringen, … maar dat mag geen excuus zijn voor ons. Pascal Angelis. Servië speelt hier al een week. Dat is een groot voordeel. Ze kennen de zaal, de ringen, … maar dat mag geen excuus zijn voor ons. Pascal Angelis

clock 18:31 18 uur 31. Ze zullen die onwaarschijnlijke energie brengen. Dat is hun enige kans tegen België. assistent-bondscoach Pascal Angelis over Servië. Ze zullen die onwaarschijnlijke energie brengen. Dat is hun enige kans tegen België. assistent-bondscoach Pascal Angelis over Servië

clock 11:51 11 uur 51. Belgian Cats Méér dan enkel het EK: ook Parijs 2024 staat op het spel in kwartfinale tegen Servië

clock 21-06-2023 21-06-2023.

clock 23:02 23 uur 02. Titelverdediger Servië is tegenstander. Het zag er op sommige momenten benard uit, maar uiteindelijk heeft Servië de play-in voor de kwartfinales gewonnen tegen Groot-Brittannië: 66-60. Servië schakelde België in 2021 nog uit op het EK en stoomde door naar eindwinst. Maar de Servische vrouwen moeten het dit jaar zonder enkele sterspeelsters doen en dat laat zich voelen in het spel. De wedstrijd tegen de Belgian Cats is gepland op donderdag om 15 uur, uiteraard live te volgen op Sporza! . Titelverdediger Servië is tegenstander Het zag er op sommige momenten benard uit, maar uiteindelijk heeft Servië de play-in voor de kwartfinales gewonnen tegen Groot-Brittannië: 66-60.



Servië schakelde België in 2021 nog uit op het EK en stoomde door naar eindwinst. Maar de Servische vrouwen moeten het dit jaar zonder enkele sterspeelsters doen en dat laat zich voelen in het spel.



De wedstrijd tegen de Belgian Cats is gepland op donderdag om 15 uur, uiteraard live te volgen op Sporza!

clock 23:02 23 uur 02. Op voorhand denk je: oei, Servië! Maar nu ik ze bezig gezien heb, zijn de kansen van de Belgian Cats gestegen. Aanvallend zijn ze minder sterk dan op het vorige EK. Sofie Hendrickx (cocommentator Sporza). Op voorhand denk je: oei, Servië! Maar nu ik ze bezig gezien heb, zijn de kansen van de Belgian Cats gestegen. Aanvallend zijn ze minder sterk dan op het vorige EK. Sofie Hendrickx (cocommentator Sporza)