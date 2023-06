België treft titelverdediger Servië in kwartfinale op EK basketbal, bondscoach wil niet in de val lopen

clock 18:34

18 uur 34. Bondscoach wil niet in de val lopen. Morgen/donderdag om 15 uur spelen de Belgian Cats hun vierde wedstrijd op het EK: een kwartfinale tegen titelverdediger Servië. België is enkele treden geklommen op de ladder met favorieten, terwijl Servië een deel van haar generatie plaats zag maken voor jongere speelsters, wat perspectieven biedt. Bondscoach Rachid Meziane wil echter niet in de val lopen: "Ik ben niet zeker dat Servië haar beste niveau haalt, maar het behoort tot de teams die present weten te tekenen op de dag zelf." Het gevaar kan van overal komen, waarschuwt hij. "We moeten ons daarop voorbereiden en waakzaam zijn." "We hebben speelsters die ervaring hebben met dit soort duels en die de groep als geheel rust kunnen geven", voegt Meziane er nog aan toe." .