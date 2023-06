clock 23:02

23 uur 02. Titelverdediger Servië is tegenstander. Het zag er op sommige momenten benard uit, maar uiteindelijk heeft Servië de play-in voor de kwartfinales gewonnen tegen Groot-Brittannië: 66-60. Servië schakelde België vorig jaar nog uit op het EK en stoomde door naar eindwinst. Maar de Servische vrouwen moeten het dit jaar zonder enkele sterspeelsters doen en dat laat zich voelen in het spel. De wedstrijd tegen de Belgian Cats is gepland op donderdag om 15 uur, uiteraard live te volgen op Sporza! .