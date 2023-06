WK 3x3: Belgian Lions staan met de rug tegen de muur na verlies tegen efficiënt Polen

Polen had dinsdag zijn eerste 2 wedstrijden verloren, maar herpakte zich donderdagochtend met een stuntzege tegen groepsfavoriet Litouwen. Wie dacht dat de Polen daar veel energie verspild hadden, kwam evenwel bedrogen uit.



De ervaren Poolse kapitein Zamojski nam zijn team op sleeptouw en België zat net als dinsdag weer veel te snel in foutenlast. De Belgen vonden defensief geen antwoord op de Poolse tweepunters die langs alle kanten binnen vlogen en in aanval kreeg Dennis Donkor opnieuw te weinig steun.

Thibaut Vervoort, op de vorige grote toernooien de Belgische aanvalsleider, kwam opnieuw bleek voor de dag en bleef steken op één schamel puntje.

Met een fenomenale 7 op 12 tweepunters knalde Polen zich naar de overwinning en wellicht ook naar de volgende ronde. De Belgen zullen nu moeten winnen van Puerto Rico en dan wordt het wellicht rekenen. Dat de Lions tegen Polen bleven steken op 15 punten kan in de eindbalans wel eens de doorslag geven.