Goeie herinneringen aan Polen. België en Polen zijn geen onbekenden voor elkaar. Beide landen stonden vorig jaar op het WK ook tegenover elkaar. Toen knikkerden de Lions Polen uit het toernooi in de kwartfinales: 18-14. Een jaar eerder was België op de Olympische Spelen ook al te sterk voor Polen. In de groepsfase wonnen de Belgen het duel met 16-14. De teams zijn intussen wat gewijzigd, maar de statistieken op grote toernooi spreken in elk geval in het voordeel van België.



Ervaren Polen. Polen is een stevige subtopper in het 3x3-circuit en kan op een goeie dag iedereen het leven zuur maken. De Polen teren op de ervaring van dertigers Rduch en Zamojski. Vooral die laatste is ondanks zijn 36 lentes nog altijd een gevaarlijke klant. Zamojski en co staan wel al met de rug tegen de muur, na 2 nederlagen op dinsdag. Polen verloor toen met 21-18 van Puerto Rico en met 21-19 van Israël. Die uitslagen lijken toch aan te geven dat alle teams in de poule aan elkaar gewaagd zijn. Het wordt straks dus sowieso weer een lastige klus voor de Belgen. Misschien een voordeel voor de Lions: Polen zal om 14 uur al een wedstrijd in de benen hebben, want het speelt om 12 uur eerst nog tegen groepsleider Litouwen.



