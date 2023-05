Limburg United en Kangoeroes Mechelen zetten eerste stap richting halve finales

clock 23:43

23 uur 43. Limburg en Mechelen beginnen met thuiszege aan kwartfinales. Limburg United en Mechelen hebben de nationale play-offs in het basketbal ingezet met een overwinning. Limburg United won van Spirou Charleroi met 81-71, Mechelen bleek te sterk voor Leuven Bears met 75-62. Bij de Limburgers was Jonas Delalieux goed op dreef met 23 punten. Namens Mechelen scoorde Richmond Aririguzoh 22 eenheden. De terugwedstrijden in de kwartfinales staan overmorgen/vrijdag op het programma. Er wordt gespeeld naar een best of three. .