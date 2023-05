BNXT League: Limburg United naar de halve finale, Leuven komt opnieuw langszij Mechelen

clock 22:33

22 uur 33. Limburg stoor door, Leuven langszij Mechelen. Titelverdediger Oostende en de Antwerp Giants krijgen het gezelschap van Limburg United in de halve finales van de nationale play-offs. De Limburgers slaagden er voor de tweede keer op rij in om Charleroi opzij te zetten. Eerder won het al met 81-71, deze keer eindigde de nagelbijter op 77-83. Antwerp kent zo zijn tegenstander al. Voor Oostende is het nog even koffiedik kijken wie hen in de ogen zal kijken in de andere halve finale. Leuven had zich eerder met 75-62 laten kennen tegen Mechelen, maar de Leuvenaars knokte in het tweede treffen knap terug. Met een overtuigende 86-62 gunt het zichzelf zo een alles-of-nietswedstrijd op zondag. .