Mestdagh pakt brons met Schio na dol slot, volg vanaf 20 uur finale EuroLeague met Meesseman

Schio had vrijdag in de halve finales nog vrij nipt verloren van het Fenerbahçe van Emma Meesseman. Een match die in de kleren was gekropen, maar tegen Praag gingen Kim Mestdagh (3 punten in 17'44") en co opnieuw tot aan het gaatje.



Schio kon zijn dominantie voor de rust omzetten in een ruime voorsprong, maar Praag kwam beetje bij beetje dichterbij. In het slot stond het gelijk, tot de Italianen de bal alsnog konden roven en Sventoraite er met een driepunter 59-56 van maakte.

Vanavond kan Emma Meesseman voor de 5e keer in haar carrière de meest begeerde Europese beker winnen. Ze heeft de titel van MVP van de competitie al bij voorbaat op zak.