09 uur 20. Stand van zaken. België en Duitsland hebben allebei 7 punten in groep A, een meer dan Bosnië-Herzegovina en drie meer dan Noord-Macedonië. De Cats voeren de stand aan dankzij een beter puntenverschil (+134 tegen +66) en mogen zich met een zege opmaken voor een vierde opeenvolgende EK. Dat wordt in juni in Israël en Slovenië gespeeld. De Belgian Cats wonnen hun thuismatch tegen Duitsland, die al dateert van november 2021, vlot met 84-55. Met ook nog een laatste groepswedstrijd tegen zwak broertje Noord-Macedonië in het verschiet (zondag in Skopje) lijkt kwalificatie de Belgen niet meer te kunnen ontglippen. Ze moeten het wel doen zonder Julie Allemand (hamstringblessure) maar sterspeelster Emma Meesseman draait na een kuitblessure weer volop mee. .

17 uur 28. Delaere: "EK is belangrijke stap voor onze toekomst". Antonio Delaere hield een goed gevoel over aan de eerste training. "Het is altijd wat zoeken, maar je voelt dat de automatismen sneller komen dan in november. Ik denk dat we er wel klaar voor zijn." "Duitsland is een jonge ploeg met enkele talenten in. We mogen de heenwedstrijd niet in ons achterhoofd hebben, want ze zijn niet te onderschatten. We moeten meteen de toon zetten en mogen hen niet laten geloven dat ze kunnen winnen." "Met onze ervaring en snelheid kunnen we veel ploegen pijn doen. Deelname aan het EK is weer een belangrijke stap voor de toekomst, want daar kunnen we ons plaatsen voor de Olympische Spelen. In Parijs spelen vlak bij onze familie is een droom." .