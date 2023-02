clock 19:19 19 uur 19. Knappe pass van Ramette en score van Geldof. Knappe pass van Ramette en score van Geldof

clock 19:15 19 uur 15. Bekijk het derde kwart tussen Noord-Macedonië en de Belgian Cats. Bekijk het derde kwart tussen Noord-Macedonië en de Belgian Cats

clock 19:13 19 uur 13. Einde quarter 3: 32-69. Een echte wedstrijd is het niet meer, maar we kunnen ons af en toe verwarmen aan enkele knappe aanvallen van de Belgian Cats. Drie Belgen zitten al in de dubbele cijfers qua punten: Meesseman (17), Ben Abdelkader (13) en Delaere (11). . Einde quarter 3: 32-69 Een echte wedstrijd is het niet meer, maar we kunnen ons af en toe verwarmen aan enkele knappe aanvallen van de Belgian Cats. Drie Belgen zitten al in de dubbele cijfers qua punten: Meesseman (17), Ben Abdelkader (13) en Delaere (11).

clock 19:05 19 uur 05. We krijgen hetzelfde spelbeeld in het derde quarter: Noord-Macedonië kan de Cats weinig in de weg leggen als die hun niveau halen. Een driepunter van Antonia Delaere zorgt voor 25-59. . We krijgen hetzelfde spelbeeld in het derde quarter: Noord-Macedonië kan de Cats weinig in de weg leggen als die hun niveau halen. Een driepunter van Antonia Delaere zorgt voor 25-59.

clock 19:00 19 uur . Belgian Cats blijven ook na rust vlot scoren. Belgian Cats blijven ook na rust vlot scoren

clock 18:44 18 uur 44. De Cats hebben hun niveau van het eerste quarter niet kunnen vasthouden. Daar zal over gepraat worden in de rust. commentator Kris Meertens. De Cats hebben hun niveau van het eerste quarter niet kunnen vasthouden. Daar zal over gepraat worden in de rust. commentator Kris Meertens

clock 18:44 18 uur 44. Bekijk het tweede kwart tussen Noord-Macedonië en de Belgian Cats. Bekijk het tweede kwart tussen Noord-Macedonië en de Belgian Cats

clock 18:42 18 uur 42. Rust: 18-46. Met een voorsprong van 28 punten duiken de Belgian Cats de kleedkamer in. Ze zijn heer en meester tegen Noord-Macedonië, de zege lijkt al binnen. . Rust: 18-46 Met een voorsprong van 28 punten duiken de Belgian Cats de kleedkamer in. Ze zijn heer en meester tegen Noord-Macedonië, de zege lijkt al binnen.

clock 18:36 18 uur 36. Noord-Macedonië stribbelt iets meer tegen in het tweede quarter, maar dat verandert niet echt iets aan het spelbeeld. De Belgian Cats lopen meer dan 30 punten uit: 12-43. . Noord-Macedonië stribbelt iets meer tegen in het tweede quarter, maar dat verandert niet echt iets aan het spelbeeld. De Belgian Cats lopen meer dan 30 punten uit: 12-43.

clock 18:28 18 uur 28. Vanloo gooit van ver driepunter binnen: alles onder controle voor de Cats: 5-31. Vanloo gooit van ver driepunter binnen: alles onder controle voor de Cats: 5-31

clock 18:23 18 uur 23. De wedstrijd is eigenlijk al gespeeld. commentator Kris Meertens. De wedstrijd is eigenlijk al gespeeld. commentator Kris Meertens

clock 18:22 18 uur 22. Bekijk het eerste kwart tussen Noord-Macedonië en de Belgian Cats. Bekijk het eerste kwart tussen Noord-Macedonië en de Belgian Cats

clock 18:21 18 uur 21. Eerste quarter: 5-28. Na het eerste quarter hebben de Belgian Cats het verschil al gemaakt. De Belgische vrouwen steken er met kop en schouders bovenuit en tonen voorlopig geen genade met Noord-Macedonië: 5-28. In de "heenmatch" in België stond het na 10 minuten trouwens 34-3. . Eerste quarter: 5-28 Na het eerste quarter hebben de Belgian Cats het verschil al gemaakt. De Belgische vrouwen steken er met kop en schouders bovenuit en tonen voorlopig geen genade met Noord-Macedonië: 5-28. In de "heenmatch" in België stond het na 10 minuten trouwens 34-3.

clock 18:14 18 uur 14. Eindelijk! Met heel wat meeval kan Noord-Macedonië eindelijk scoren. Een driepunter valt via het bord door de ring. . Eindelijk! Met heel wat meeval kan Noord-Macedonië eindelijk scoren. Een driepunter valt via het bord door de ring.

clock 18:12 18 uur 12. Pijnlijk! Cats gunnen Noord-Macedonië geen enkel punt: 0-21. Pijnlijk! Cats gunnen Noord-Macedonië geen enkel punt: 0-21

clock 18:10 18 uur 10. De Belgen blijven het gaspedaal induwen. Met scores van Meesseman en Delaere gaat het al naar 0-18. . De Belgen blijven het gaspedaal induwen. Met scores van Meesseman en Delaere gaat het al naar 0-18.

clock 18:06 18 uur 06. Vliegende start van de Cats: 0-10 na amper 2 minuten. Vliegende start van de Cats: 0-10 na amper 2 minuten

clock 18:05 18 uur 05. De Belgian Cats zijn als een wervelwind begonnen aan de wedstrijd. Na minder dan 2 minuten staat er 0-10 op het scorebord. . De Belgian Cats zijn als een wervelwind begonnen aan de wedstrijd. Na minder dan 2 minuten staat er 0-10 op het scorebord.

clock 17:33 17 uur 33. Livestream vanaf 18 uur. De Belgian Cats spelen straks voor de statistieken tegen Noord-Macedonië. België is al zeker van de groepswinst en EK-kwalificatie, maar zal graag afsluiten met een zege tegen Noord-Macedonië. In België werd het 112-41. U kunt de wedstrijd vanaf de start (18 uur) live bekijken met livestream, vanaf 18.25 uur kunt u ook afstemmen op Canvas. . Livestream vanaf 18 uur De Belgian Cats spelen straks voor de statistieken tegen Noord-Macedonië. België is al zeker van de groepswinst en EK-kwalificatie, maar zal graag afsluiten met een zege tegen Noord-Macedonië. In België werd het 112-41. U kunt de wedstrijd vanaf de start (18 uur) live bekijken met livestream, vanaf 18.25 uur kunt u ook afstemmen op Canvas.