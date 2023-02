clock 09:29

09 uur 29. Kijk straks naar België-Turkije. De Belgian Lions hebben vanavond nog een waterkans om zich te plaatsen voor het WK basketbal: zelf moeten de Belgische mannen winnen van het sterke Turkije en de Lions moeten ook hopen dat Groot-Brittannië gaat stunten in Servië. Als België zijn opdracht vervult én de Britten zorgen voor een mirakel in Servië, dan worden de Belgian Lions alsnog 3e in hun groep en mogen ze voor het eerst naar het WK, dat later dit jaar plaatsvindt. Kijk vanavond live naar België-Turkije op deze pagina. Tv-kijkers kunnen ook afstemmen op het kanaal van Ketnet. Afspraak om 20.30 uur! .