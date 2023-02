clock 17:28

17 uur 28. Delaere: "EK is belangrijke stap voor onze toekomst". Antonio Delaere hield een goed gevoel over aan de eerste training. "Het is altijd wat zoeken, maar je voelt dat de automatismen sneller komen dan in november. Ik denk dat we er wel klaar voor zijn." "Duitsland is een jonge ploeg met enkele talenten in. We mogen de heenwedstrijd niet in ons achterhoofd hebben, want ze zijn niet te onderschatten. We moeten meteen de toon zetten en mogen hen niet laten geloven dat ze kunnen winnen." "Met onze ervaring en snelheid kunnen we veel ploegen pijn doen. Deelname aan het EK is weer een belangrijke stap voor de toekomst, want daar kunnen we ons plaatsen voor de Olympische Spelen. In Parijs spelen vlak bij onze familie is een droom." .