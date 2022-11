clock 17:52 17 uur 52. Open doekje voor Vanloo. Vanloo blijft maar met assists strooien. Met een heerlijke bounce pass die de Bosnische verdediging opensplijt, vindt ze Emma Meesseman onder de ring: 97-58. Het is meteen het laatste wapenfeit van de Belgische uitblinkster, die een verdiende applausvervanging krijgt. . Open doekje voor Vanloo Vanloo blijft maar met assists strooien. Met een heerlijke bounce pass die de Bosnische verdediging opensplijt, vindt ze Emma Meesseman onder de ring: 97-58. Het is meteen het laatste wapenfeit van de Belgische uitblinkster, die een verdiende applausvervanging krijgt.

clock 17:46 17 uur 46. Ben Abdelkader krijgt een ferme beuk van de Bosnische Hurt en moet even bekomen. Bondscoach Meziane, ook haar coach bij Villeneuve d'Ascq, neemt met deze score geen risico's meer en haalt haar naar de kant met nog een drietal minuten te spelen.

clock 17:46 17 uur 46. Bom van Linskens. Met een driepunter van Linskens gaat het naar 89-51. "De jacht op de 100 punten is nog altijd open", meent commentator Kris Meertens.

clock 17:45 17 uur 45. "Vanloo wil elke week tegen Bosnië spelen".

clock 17:43 17 uur 43. Het is echt wel het dagje van Julie Vanloo. Ze twijfelt nog even wanneer ze helemaal vrijstaat achter de driepuntlijn, maar de driepunter ploft perfect in het netje: 86-51.

clock 17:41 17 uur 41. Sterke Vanloo. Na Bosnisch balverlies kan Vanloo met de bal aan de haal. Ze legt de 83-48 binnen. Voor Vanloo is het haar 17e punt en daarmee is ze op dit moment topschutter. Bovendien zit ze ook al aan 11 assists.

clock 17:39 17 uur 39. De intensiteit is langs beide kanten toch wat minder in dit slotkwart. We durven te denken dat de Cats de "century" niet meer zullen halen, of ze moesten er nog serieuze eindsprint uitpersen.

clock 17:31 17 uur 31. Na 30 minuten staat het 73-44 voor de Belgian Cats. De zege is nu al binnen, maar het enthousiaste publiek wil nog wel wat moois zien in het laatste quarter en ook coach Meziane lijkt geen verslapping te dulden. Hij vuurt zijn team nog wat aan. Kunnen de Cats voor de tweede keer deze week de kaap van de 100 punten ronden?

clock 17:30 17 uur 30. De supporters in Leuven hebben het hartstikke naar hun zin. Er rolt zowaar een Mexican Wave door de zaal.

clock 17:26 17 uur 26. Mooie assist van Vanloo naar Geldhof.

clock 17:25 17 uur 25. Dirigent Vanloo. Wanneer Vanloo haar turbo aanzet, kunnen de Bosniërs het allemaal niet meer belopen. In de fastbreak vindt ze Geldof, die makkelijk kan scoren. Vanloo scoort en laat scoren vandaag, zij staat een voortreffelijke partij te spelen.

clock 17:23 17 uur 23. Knappe dubbele score van Massey.

clock 17:20 17 uur 20. De Bosnische bondscoach Goran Lojo zit te kniezen op de bank. Bosnië kreeg eerder deze week al een flink pak rammel van Duitsland en Lojo beseft nu al dat hem vandaag hetzelfde lot beschoren is.

clock 17:17 17 uur 17. Sofie Hendrickx vroeg tempo en wordt op haar wenken bediend door Julie Vanloo, die op de fastbreak de vrijstaande Linskens vindt. De handjes gaan nog eens op elkaar in de Sportoase voor deze snelle en knappe aanval.

clock 17:15 17 uur 15. Knappe Belgische combinatie. Meesseman en Ben Abdelkader vinden elkaar blindelings in het samenspel, wat die laatste 2 makkelijke punten oplevert: 60-31.

clock 17:14 17 uur 14. België laat in aanval het balletje goed rondgaan. Het eindstation is Meesseman, die onder de ring de fout meekrijgt. Ze gooit haar 2 vrijworpen binnen: 58-31.

clock 17:13 17 uur 13. Bij het begin van de 2e helft is het tempo uit de wedstrijd. "Het is belangrijk om dat weer op te pikken", weet co-commentator Sofie Hendrickx.

clock 17:10 17 uur 10. Herbekijk het tweede kwart tussen de Belgian Cats en Bosnië.

clock 16:57 16 uur 57. Nog twee bommen voor de rust. In het slot van de 1e helft gooien Ine Joris en Julie Vanloo allebei nog een driepunter binnen. Zo gaat België rusten met een erg ruime voorsprong: 53-26. De Cats hebben hun schaapjes nu al op het droge.