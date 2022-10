De Chinezen kunnen niet langer aanklampen, bij 35-50 is het verschil al 15 punten. Zo vloeit de spanning geleidelijk aan uit deze finale.

De start van de tweede helft is voorlopig erg slordig aan beide kanten. Heel veel balverlies en gemiste shots.

Helemaal op het einde van het tweede kwart maakt China nog een kleine inhaalbeweging, waar de score bij de rust (33-43) nog altijd min of meer hoopvol oogt.

De Chinezen blijven enigszins in de buurt van de VS.

Plots beginnen de driepunters te vallen bij de Verenigde Staten en daar heeft China geen antwoord op. Het lijkt erop dat Amerika hier een misschien wel definitieve kloof aan het slaan is.

08 uur 16. Einde 1e kwart: 13-18. De Amerikanen hebben uiteindelijk overgenomen in het tweede deel van het eerste kwart: 13-18 is de voorsprong van de VS. "Toch liggen er mogelijkheden voor China, ook al voel je dat ze vermoeid zijn na die match van gisteren", zegt Kris Meertens.