06 uur 09. Nog 10 minuten. De laatste aanval van het 3e quarter is voor Zuid-Korea, maar een score zit er niet meer in. België gaat de laatste 10 minuten in met een voorsprong van 19 punten: 69-50. .

06 uur 02. Ben Abdelkader weet van geen ophouden. Hind Ben Abdelkader stond al sterk te spelen voor de rust en is nu helemaal los. Met haar 3e driepunter in de 2e helft zorgt ze voor 65-41. .

06 uur . Steal van Allemand. Bij het begin van de 2e helft leek België even niet bij de les in verdediging, maar nu lijkt de defensie weer aangesnoerd. Zuid-Korea vindt geen aanspeelmogelijkheden en de sterk spelende Allemand gaat met de bal aan de hal. Op de fastbreak maakt ze 2 makkelijke puntjes. .

05 uur 56. Nog een bom van Ben Abdelkader. Ook Hind Ben Abdelkader is goed bij schot in het begin van het 3e quarter. Haar 2e driepunter gaat ook binnen, waarmee ze toch ook al aan 14 punten zit, net als Vanloo. .

05 uur 34. In de paint en op de fastbreak: dat is waar België tot nog toe het verschil gemaakt heeft: 24-8 is het verschil in de bucket en 12-4 op de fastbreak. .