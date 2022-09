clock 05:20 05 uur 20. Hind Ben Abdelkader opent haar rekening in het 2e quarter. Ze scoort met een knappe baseline jumper: 28-12. . Hind Ben Abdelkader opent haar rekening in het 2e quarter. Ze scoort met een knappe baseline jumper: 28-12.

clock 05:17 05 uur 17. Cats zijn op de afspraak. De laatste aanval van het 4e quarter is voor de Belgian Cats, maar Billie Massey kan niet scoren onder de ring na de pass van Lisowa. De voorsprong na de eerste 10 minuten mag gezien worden: 26-10. . Cats zijn op de afspraak De laatste aanval van het 4e quarter is voor de Belgian Cats, maar Billie Massey kan niet scoren onder de ring na de pass van Lisowa. De voorsprong na de eerste 10 minuten mag gezien worden: 26-10.

clock 05:16 05 uur 16. Julie Vanloo maakt 5 punten op rij. Julie Vanloo maakt 5 punten op rij

clock 05:15 05 uur 15. Vanloo duwt door. Julie Vanloo staat uitstekend te spelen. Ook haar 3e driepunter ploft in het netje en ze pakt vervolgens ook uit met een steal waardoor ze al haar 11e punt kan scoren in dit 1e quarter: 26-10. . Vanloo duwt door Julie Vanloo staat uitstekend te spelen. Ook haar 3e driepunter ploft in het netje en ze pakt vervolgens ook uit met een steal waardoor ze al haar 11e punt kan scoren in dit 1e quarter: 26-10.

clock 05:12 05 uur 12. Allemand vindt in de hoek Delaere, die na een sterke drive scoort in de paint. We gaan richting een kloof van 10 punten: 19-10. . Allemand vindt in de hoek Delaere, die na een sterke drive scoort in de paint. We gaan richting een kloof van 10 punten: 19-10.

clock 05:08 05 uur 08. Vanloo gooit tweede driepunter na misser van Meesseman. Vanloo gooit tweede driepunter na misser van Meesseman

clock 05:07 05 uur 07. Opnieuw Vanloo. Meesseman mist een schijnbaar makkelijke lay-up, maar plukt zelf de aanvallende rebound en bedient dan Vanloo, die haar 2e driepunter gooit. Bij 15-8 grijpen de Zuid-Koreanen naar een time-out om het Belgische momentum te breken. . Opnieuw Vanloo Meesseman mist een schijnbaar makkelijke lay-up, maar plukt zelf de aanvallende rebound en bedient dan Vanloo, die haar 2e driepunter gooit. Bij 15-8 grijpen de Zuid-Koreanen naar een time-out om het Belgische momentum te breken.

clock 05:06 05 uur 06. Linskens loopt tegen een domme fout aan in de aanvallende rebound en wordt meteen naar de kant gehaald. Becky Massey komt erin. . Linskens loopt tegen een domme fout aan in de aanvallende rebound en wordt meteen naar de kant gehaald. Becky Massey komt erin.

clock 05:06 05 uur 06. Vanloo aan het kanon. Na een driepunter van Vanloo staat er een eerste klein kloofje op het bord: 12-8. . Vanloo aan het kanon Na een driepunter van Vanloo staat er een eerste klein kloofje op het bord: 12-8.

clock 05:05 05 uur 05. De Koreanen gaan niet onder de ring, ze blijven maar driepunters gooien. Kris Meertens. De Koreanen gaan niet onder de ring, ze blijven maar driepunters gooien. Kris Meertens

clock 05:04 05 uur 04. Vroeg in de wedstrijd is het nu al duidelijk dat Zuid-Korea zijn heil zal zoeken in driepunters. Het zal er voor de Belgian Cats dus op aankomen om strak te verdedigen op de perimeter. . Vroeg in de wedstrijd is het nu al duidelijk dat Zuid-Korea zijn heil zal zoeken in driepunters. Het zal er voor de Belgian Cats dus op aankomen om strak te verdedigen op de perimeter.

clock 05:02 05 uur 02. Twee driepunters. Als er iets is waar Zuid-Korea traditioneel goed in is, dan is het shotten. Dat wordt gedemonstreerd door Kim Dan-bi, die een driepunter binnengooit. Dat doet Allemand ook aan de overkant: 5-5. . Twee driepunters Als er iets is waar Zuid-Korea traditioneel goed in is, dan is het shotten. Dat wordt gedemonstreerd door Kim Dan-bi, die een driepunter binnengooit. Dat doet Allemand ook aan de overkant: 5-5.

clock 05:00 05 uur . Emma Meesseman zat gisteren in de tang van de Amerikaanse defensie, maar begint nu aan de match met een open shot op de top. Een mooi begin voor de Cats. . Emma Meesseman zat gisteren in de tang van de Amerikaanse defensie, maar begint nu aan de match met een open shot op de top. Een mooi begin voor de Cats.

clock 05:00 05 uur . België begint met dezelfde 5 speelsters als gisteren: Allemand, Vanloo, Delaere, Meesseman en Linskens. . België begint met dezelfde 5 speelsters als gisteren: Allemand, Vanloo, Delaere, Meesseman en Linskens.

clock 04:59 04 uur 59. We hebben gisteren gezien dat Zuid-Korea onder de ring zeer kwetsbaar is. Daar moeten Linskens en Meesseman van kunnen profiteren. Kris Meertens. We hebben gisteren gezien dat Zuid-Korea onder de ring zeer kwetsbaar is. Daar moeten Linskens en Meesseman van kunnen profiteren. Kris Meertens

clock 04:47 04 uur 47. Puerto Rico krijgt billenkoek. In het 1e duel van de dag in groep A heeft Team USA Puerto Rico vermorzeld met 106-42. Twee op twee voor de Amerikaanse vrouwen dus. . Puerto Rico krijgt billenkoek In het 1e duel van de dag in groep A heeft Team USA Puerto Rico vermorzeld met 106-42. Twee op twee voor de Amerikaanse vrouwen dus.

clock 04:47 04 uur 47.

clock 23-09-2022 23-09-2022.

clock 20:17 20 uur 17. WK basketbal Zonder zijn sterspeelster lijkt Zuid-Korea een vogel voor de Cats