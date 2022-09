clock 13:09 13 uur 09. Rust. Bij de rust is alles nog in balans, na een bijzonder povere 1e helft van de Belgian Cats: 31-31. "Dit hadden we niet verwacht", zegt commentator Kris Meertens. Het zal na de rust een stuk beter moeten. . Rust Bij de rust is alles nog in balans, na een bijzonder povere 1e helft van de Belgian Cats: 31-31. "Dit hadden we niet verwacht", zegt commentator Kris Meertens. Het zal na de rust een stuk beter moeten.

clock 13:08 13 uur 08. Opnieuw Linskens. Kyara Linskens is voorlopig de enige die echt op de afspraak is bij de Cats. Met een sterke score en een bonusvrijworp zit ze al aan 13 punten.

clock 13:05 13 uur 05. 27-28. Emma Meesseman lijkt er gelukkig wat door te komen. Met haar 6e punt van de wedstrijd zet ze België opnieuw op voorsprong.

clock 13:04 13 uur 04. Hollingshed krijgt te veel ruimte en laat zien dat ze ook vanaf afstand kan scoren. Met een driepunter zet ze de 27-24 op het bord.

clock 13:03 13 uur 03. Puerto Rico grijpt de leiding met 2 bommen op rij.

clock 13:02 13 uur 02. Puerto Rico leidt. Puerto Rico jaagt twee driepunters op rij door de ring en staat met nog dik 3 minuten te spelen zowaar op voorsprong: 24-22. Bondscoach Demory neemt een time-out.

clock 12:58 12 uur 58. Er wordt heel veel geroteerd bij België, maar voorlopig heeft de bondscoach zijn ideale line-up nog niet gevonden. Het spel van de Cats is vandaag nog niet geweest wat we gewoon zijn.

clock 12:57 12 uur 57. 18-20. Guirantes is niet onder de indruk van de verdediging van Meesseman en gooit koelbloedig een driepunter binnen. De Puerto Ricaanse sterspeelster zit daarmee al aan 9 punten.

clock 12:56 12 uur 56. Tweede driepunter van Vanloo.

clock 12:55 12 uur 55. Vanloo op dreef. Julie Vanloo dropt ook haar tweede driepunter, een score die de Belgian Cats goed kunnen gebruiken. De kloof is zo 5 punten: 20-15 voor België.

clock 12:53 12 uur 53. Sterke Linskens scoort onder de ring. Linskens is er weer ingekomen en gaat op haar elan van het 1e quarter voort. Meesseman zorgt voor de assist.

clock 12:52 12 uur 52. Het is rommelig basketbal, aan beide kanten. We zien niet het vlotte basketbal van de Cats dat we zagen tegen Zuid-Korea. Kris Meertens.

clock 12:52 12 uur 52. Bom van Vanloo. Vanloo tekent voor de eerste Belgische driepunter van de wedstrijd. Zo lopen de Cats weer enkele puntjes uit: 15-11.

clock 12:51 12 uur 51. Vroeg in het 2e quarter loopt de genaturaliseerde Amerikaanse Hollingshed al tegen haar 2e fout aan. De Puerto Ricaanse bondscoach laat zijn sterkhoudster voorlopig staan.

clock 12:47 12 uur 47. Slap 1e kwart. Knappe beweging van de Puerto Ricaanse guard O'Neill, die à la Dirk Nowitzki scoort met een fade away op één been. Het verschil aan het einde van het 1e quarter is miniem: 12-11 in het voordeel van België. We durven te denken dat de bondscoach hiermee niet te tevreden is.

clock 12:46 12 uur 46. Puerto Rico staat best goed te verdedigen en de Belgische driepunters vallen voorlopig niet. Het is nog wat zoeken voor de Cats.

clock 12:44 12 uur 44. Het is voorlopig nog geen hoogstaand 1e quarter geweest, aan beide kanten. België leidt wel met 12-7, maar het afwerkingspercentage kan en moet beter.

clock 12:39 12 uur 39. Allemand vindt Meesseman. Een WNBA-connectie bij de Cats: Allemand bedient op de fastbreak Meesseman, die voor 12-4 zorgt. Of 4-12, zo u wilt, want België is vandaag de "bezoekende" ploeg.

clock 12:36 12 uur 36. Linskens scoort 3 keer op rij.