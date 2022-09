clock 03:27

03 uur 27. Meesseman doet het dit WK met assists. Nog enkele statistiekjes om op te warmen: in de vorige wedstrijd tegen Puerto Rico was Emma Meesseman goed voor 12 rebounds en 11 assists, waarmee ze de eerste speelster was in meer dan 30 jaar met meer dan 10 rebounds en 10 assists op een WK. Daartegenover staat dat Meesseman dit WK nog geen enkele keer meer dan 10 punten kon maken. Op het vorige WK in 2018 deed ze dat wel in elke match, goed voor een gemiddelde van 18,5 punten per wedstrijd. Meesseman strooit dit toernooi wel naar hartenlust met assists. Met een gemiddelde van 7,3 assists per match doet niemand beter op dit WK. De nummer 2 van het toernooi is ook een Belgian Cat: Julie Allemand. Zij zit aan een gemiddelde van 6 assists per match. .