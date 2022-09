clock 04:38 04 uur 38. Driepunter Ben Abdelkader. Met Allemand, Delaere, Meesseman en Linskens zitten 4 van de 5 Belgische basisspeelsters op dit moment op de bank. Het lijkt erop dat de bondscoach al aan de volgende wedstrijd denkt. Intussen gooit Ben Abdelkader wel nog eens een driepunter binnen: 66-53. . Driepunter Ben Abdelkader Met Allemand, Delaere, Meesseman en Linskens zitten 4 van de 5 Belgische basisspeelsters op dit moment op de bank. Het lijkt erop dat de bondscoach al aan de volgende wedstrijd denkt. Intussen gooit Ben Abdelkader wel nog eens een driepunter binnen: 66-53.

clock 04:36 04 uur 36. Het moet gezegd: de Belgian Cats hebben de scheidsrechters ook niet bepaald op hun hand. Alle kleine dingetjes worden in het voordeel van Team USA gefloten. De foutenbalans (12-6) is veelzeggend.

clock 04:35 04 uur 35. Driepunter Vanloo. Vanloo creëert haar eigen shot en dropt haar 3e driepunter van de wedstrijd: 64-48.

clock 04:32 04 uur 32. Na een driepunter met een gelukje van Laney staat er een kloof van 19 punten op het bord. Bondscoach Demory haalt Emma Meesseman naar de kant. Worden de krachten nu al gespaard met het oog op wat nog komt?

clock 04:31 04 uur 31. De match ontglipt de Belgen. Kris Meertens.

clock 04:30 04 uur 30. De Belgian Cats proberen Amerika te ontregelen met een zoneverdediging maar dat brengt voorlopig maar weinig zoden aan de dijk. Loyd blijft scoren zoals ze dat ook al voor de rust deed. De guard van Seattle zit al aan 14 punten.

clock 04:28 04 uur 28. Vroeg in het 3e quarter loopt Linskens tegen haar 3e fout aan. Bondscoach Demory neemt het risico en laat de center staan.

clock 04:27 04 uur 27. De Cats blijven cadeautjes uitdelen. Linskens verliest de bal aan de middenlijn en zet zo Copper op weg naar 2e makkelijke punten.

clock 04:21 04 uur 21. Het probleem met de balverliezen lijkt voorlopig nog niet van de baan, want de Cats openen het 2e quarter met een nieuwe turnover. Aan de overkant gaat Stewart op haar elan voort met een driepunter.

clock 04:19 04 uur 19. Puerto Rico wint verrassend. De 1e wedstrijd op dit WK heeft meteen ook een serieuze verrassing opgeleverd, want in de groep van België heeft Puerto Rico met 24 punten verschil gewonnen van Bosnië: 82-58. Puerto Rico werd beschouwd als het zwakkere broertje in de groep, maar door die status mag na vandaag dus al een rode streep.



Puerto Rico werd beschouwd als het zwakkere broertje in de groep, maar door die status mag na vandaag dus al een rode streep.

clock 04:10 04 uur 10. Rust. Na de 1e helft gaan de Belgian Cats rusten met een achterstand van 9 punten. Wat onthouden we? De start van de Belgen was dramatisch, al knokten de Cats zich daarna uitstekend in de wedstrijd. Maar Team USA maakte wel liefst 32 punten in het 1e quarter en dat is te veel op dit niveau. België snoerde zijn defensie aan in het 2e kwart en dat loonde. Toch kon het maar één puntje dichter komen en daar zitten vooral de vele balverliezen voor iets tussen. De teller staat na de 1e helft op liefst 14 turnovers. Als de Belgian Cats na de rust die slordigheden achterwege kunnen laten, zijn ze zeker niet kansloos



Wat onthouden we? De start van de Belgen was dramatisch, al knokten de Cats zich daarna uitstekend in de wedstrijd.



Maar Team USA maakte wel liefst 32 punten in het 1e quarter en dat is te veel op dit niveau. België snoerde zijn defensie aan in het 2e kwart en dat loonde.



Toch kon het maar één puntje dichter komen en daar zitten vooral de vele balverliezen voor iets tussen. De teller staat na de 1e helft op liefst 14 turnovers. Als de Belgian Cats na de rust die slordigheden achterwege kunnen laten, zijn ze zeker niet kansloos



clock 04:09 04 uur 09. Driepunters van Ben Abdelkader en Billie Massey.

clock 04:08 04 uur 08. Driepunter Massey. Ook Billie Massey dropt een bom, maar de Amerikaanse vrouwen blijven ook scoren en zo blijft het verschil op 9 punten.

clock 04:07 04 uur 07. Ook Hind Ben Abdelkader heeft haar kanon bij. Met een verre driepunter maakt ze er 44-36 van.

clock 04:06 04 uur 06. Het zijn voorlopig vooral Breanna Stewart en Jewell Loyd die België pijn doen. Samen zijn zij goed voor 25 van de 44 Amerikaanse punten.

clock 04:05 04 uur 05. De Amerikanen scoren 6 punten op rij na de time-out en zo staat er in geen tijd opnieuw een kloof van 11 punten op het bord. Dit keer is het aan Demory om een time-out te nemen. De Fransman is niet gelukkig.

clock 04:02 04 uur 02. 5 punten op rij. Linskens gooit een driepunter binnen en ook Emma Meesseman maakt haar 1e punten. Zo staat België plots weer op 5 punten van de VS. Coach Cheryl Reeve grijpt naar een time-out.

clock 04:01 04 uur 01. Op de fastbreak wordt Hind Ben Abdelkader omver gebeukt door Copper. De scheidsrechters zien er vreemd genoeg geen fout in, tot grote frustratie van de Belgische bank.