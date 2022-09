clock 11:06

11 uur 06. Zuid-Korea is volgende tegenstander van België. Wie naar het duel van de Belgian Cats tegen de VS wilde kijken, moest er in het holst van de nacht uit, maar vrijdag is het aanvangsuur al iets menselijker. Om 5 uur Belgische tijd geven de Belgische vrouwen Zuid-Korea partij. Alles is live te volgen op deze pagina. .