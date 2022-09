clock 17:12 17 uur 12. "Jammer dat niet iedereen correcte voorbereiding had". Ann Wauters begrijpt de bezorgdheden van de speelsters en staf over de datum van het WK. "De schema's en kalenders zorgden voor een zwaar seizoen, waar het WK ergens tussen gepropt werd." "Het is jammer dat niet iedereen een correcte voorbereiding kon doen. Dat gebeurde in het verleden wel al eens, maar nu is het heel extreem. Allemand en Meesseman hadden het geluk dat we verrassend uitgeschakeld werden in de kwartfinale van de play-offs." Tot slot waagt Wauters zich niet aan een pronostiek: "Het wordt een heel open WK door de verjonging van heel wat ploegen. Uiteraard zijn de Verenigde Staten topfavoriet, maar ik sluit een verrassing niet uit." . "Jammer dat niet iedereen correcte voorbereiding had" Ann Wauters begrijpt de bezorgdheden van de speelsters en staf over de datum van het WK. "De schema's en kalenders zorgden voor een zwaar seizoen, waar het WK ergens tussen gepropt werd."

"Het is jammer dat niet iedereen een correcte voorbereiding kon doen. Dat gebeurde in het verleden wel al eens, maar nu is het heel extreem. Allemand en Meesseman hadden het geluk dat we verrassend uitgeschakeld werden in de kwartfinale van de play-offs."

Tot slot waagt Wauters zich niet aan een pronostiek: "Het wordt een heel open WK door de verjonging van heel wat ploegen. Uiteraard zijn de Verenigde Staten topfavoriet, maar ik sluit een verrassing niet uit."

Een realistische ambitie voor de Belgen is een kwartfinale. Alles daarna is bonus. Ann Wauters

"Als team is VS te pakken". "Het is een voordeel dat we nu de VS al treffen", is Ann Wauters zeker van haar stuk. "Als ik Emma Meesseman hoor zeggen dat ze er echt voor willen gaan, kan het nu wel eens het ideale moment zijn." "Amerika zit overigens - zoals heel wat ploegen - in een overgangsfase. Na de Olympische Spelen waren veel landen aan verjonging toe, zo ook de VS." "Individueel blijft het een straf team, maar ik wil ze nog wel eens samen zien spelen. Daar moet ik Meesseman gelijk in geven: op vlak van team play zijn ze te pakken."

"Amerika zit overigens - zoals heel wat ploegen - in een overgangsfase. Na de Olympische Spelen waren veel landen aan verjonging toe, zo ook de VS."

"Individueel blijft het een straf team, maar ik wil ze nog wel eens samen zien spelen. Daar moet ik Meesseman gelijk in geven: op vlak van team play zijn ze te pakken."

Aftellen geblazen:

Team USA maar met z'n zevenen tegen België? Vijf van de 12 speelsters in de Amerikaanse selectie speelden begin deze week nog de WNBA-finale en dat speelt Team USA parten voor de wedstrijd tegen de Belgian Cats. Chelsea Gray, Kelsey Plum en A'ja Wilson van kampioen Las Vegas zullen er tegen België sowieso niet bij zijn. Zij namen afgelopen nacht in Las Vegas nog deel aan de kampioensparade van de Aces en moeten na een feestnacht dus nog de trip richting Australië maken. Ook Alyssa Thomas en Brionna Jones van verliezend finalist Connecticut zijn vraagtekens. Als ook zij na een vermoeiende reis nog niet klaar zijn om te spelen, blijven er slechts 7 speelsters over voor de openingsmatch. Een opportuniteit voor België?



Chelsea Gray, Kelsey Plum en A'ja Wilson van kampioen Las Vegas zullen er tegen België sowieso niet bij zijn. Zij namen afgelopen nacht in Las Vegas nog deel aan de kampioensparade van de Aces en moeten na een feestnacht dus nog de trip richting Australië maken.



Ook Alyssa Thomas en Brionna Jones van verliezend finalist Connecticut zijn vraagtekens. Als ook zij na een vermoeiende reis nog niet klaar zijn om te spelen, blijven er slechts 7 speelsters over voor de openingsmatch. Een opportuniteit voor België?

Ik weet niet precies wanneer de speelsters van de WNBA-finale zullen arriveren, maar wellicht zullen we voor de openingsmatch geen volledige selectie hebben. Als we maar met 7 speelsters zijn, zal het wel een Super Seven zijn. USA-coach Cheryl Reeve

De Las Vegas-speelsters van Team USA zijn nog niet in WK-modus:

WNBA Las Vegas Aces veroveren hun allereerste WNBA-titel

