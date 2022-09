België is al zeker van een plek in de kwartfinales op het WK basketbal. Tegen het sterke China spelen de Belgian Cats - zonder de geblesseerde Emma Meesseman - voor de 2e plaats in de poule. Dat kan mogelijk een voordeel geven bij de loting voor de laatste 8. Kijk hier dinsdagochtend om 5.30 uur naar de wedstrijd.