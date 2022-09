De Spanjaarden vinden in aanval steeds vaker de vrije speler, maar zolang de shots niet vallen, is er geen man overboord voor België. Toch blijft het opletten voor de Lions.

16 uur 34. België op voorsprong na 1e quarter. Tabu kent geen gelukkige invalbeurt. Met zijn 2e balverlies leidt hij in de slotseconden van het 1e quarter een Spaanse fastbreak in. Garuba dunkt de 11-15 op het bord. België leidt verrassend, maar dit soort domme turnovers moeten de Lions toch zien te vermijden. We durven te denken dat we het echte Spanje nog niet gezien hebben. .