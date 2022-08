clock 22:22 22 uur 22. De rekening begint nu serieus op te lopen voor de gedesillusioneerde Britten. Met een nederlaag lijken zij zo goed als uitgeschakeld voor het WK. . De rekening begint nu serieus op te lopen voor de gedesillusioneerde Britten. Met een nederlaag lijken zij zo goed als uitgeschakeld voor het WK.

clock 22:17 22 uur 17. Het verschil is al 16 punten (65-49), dus dit kan niet meer misgaan voor de Lions. Een belangrijke zege met het oog op het WK, want de Belgen wippen in hun groep over de Turken naar de 3e plaats. De top 3 is verzekerd van een WK-ticket. . Het verschil is al 16 punten (65-49), dus dit kan niet meer misgaan voor de Lions. Een belangrijke zege met het oog op het WK, want de Belgen wippen in hun groep over de Turken naar de 3e plaats. De top 3 is verzekerd van een WK-ticket.

clock 22:13 22 uur 13. De spankracht is er nu helemaal uit. Bij momenten zien we zelfs showbasketbal. Eddy Botteldoorne (Radio 1). De spankracht is er nu helemaal uit. Bij momenten zien we zelfs showbasketbal. Eddy Botteldoorne (Radio 1)

clock 22:07 22 uur 07. Einde 3e kwart: 55-43. Er is nog altijd geen vuiltje aan de lucht voor de Belgian Lions. Het is allemaal (nog) niet geweldig, maar het volstaat momenteel ruimschoots om de Britten af te houden. . Einde 3e kwart: 55-43 Er is nog altijd geen vuiltje aan de lucht voor de Belgian Lions. Het is allemaal (nog) niet geweldig, maar het volstaat momenteel ruimschoots om de Britten af te houden.

clock 22:06 22 uur 06. De beste momenten van het derde kwart. De beste momenten van het derde kwart

clock 21:42 21 uur 42. Dankzij een zoveelste dunk van Bako en een wervelende actie van Obasohan komen de Belgen op 43-32. Komen de Britten nog terug na deze mokerslag? . Dankzij een zoveelste dunk van Bako en een wervelende actie van Obasohan komen de Belgen op 43-32. Komen de Britten nog terug na deze mokerslag?

clock 21:37 21 uur 37. Gaan ze er weer een onwaarschijnlijk spannende match van maken? Kris Meertens (Sporza). Gaan ze er weer een onwaarschijnlijk spannende match van maken? Kris Meertens (Sporza)

clock 21:16 21 uur 16. De hoogtepunten uit de eerste helft. De hoogtepunten uit de eerste helft

clock 21:15 21 uur 15. Rust: 33-27. De Britten zijn in het tweede kwart iets dichter geslopen, maar het verschil bij de rust is nog altijd comfortabel: 33-27. Bondscoach Gjergja lijkt wel niet tevreden. Sakkerend blijft hij nog wat op zijn stoeltje zitten voor hij de kleedkamer opzoekt. . Rust: 33-27 De Britten zijn in het tweede kwart iets dichter geslopen, maar het verschil bij de rust is nog altijd comfortabel: 33-27. Bondscoach Gjergja lijkt wel niet tevreden. Sakkerend blijft hij nog wat op zijn stoeltje zitten voor hij de kleedkamer opzoekt.

clock 21:03 21 uur 03. Tussensprintje van de Lions en het staat weer 26-20. . Tussensprintje van de Lions en het staat weer 26-20.

clock 21:02 21 uur 02. De Belgische machine is helemaal stilgevallen, terwijl de Britse in gang is gezet. En zo staat het plots 20-20. . De Belgische machine is helemaal stilgevallen, terwijl de Britse in gang is gezet. En zo staat het plots 20-20.

clock 20:55 20 uur 55. Bekijk de hoogtepunten van het eerste kwart. Bekijk de hoogtepunten van het eerste kwart

clock 20:52 20 uur 52. Einde 1e kwart: 20-12. De slotfase van het eerste kwart was iets slordiger, maar de Belgian Lions gaan nog altijd met een ruime voorsprong naar het teampraatje met bondscoach Gjergja. . Einde 1e kwart: 20-12 De slotfase van het eerste kwart was iets slordiger, maar de Belgian Lions gaan nog altijd met een ruime voorsprong naar het teampraatje met bondscoach Gjergja.

clock 20:40 20 uur 40. De Belgen zijn sterk aan hun wedstrijd begonnen. Bemoedigend is dat de driepunters er vlotjes invliegen. Zo worden de Britten al meteen op een kloofje gezet: 17-9. . De Belgen zijn sterk aan hun wedstrijd begonnen. Bemoedigend is dat de driepunters er vlotjes invliegen. Zo worden de Britten al meteen op een kloofje gezet: 17-9.

clock 20:26 20 uur 26. We gaan beginnen! De laatste balletjes worden geworpen tijdens de opwarming. Zo meteen kunnen we eraan beginnen. Lecomte, De Zeeuw, Vanwijn, Bako en Obasohan: dat is de starting five voor de Belgen. . We gaan beginnen! De laatste balletjes worden geworpen tijdens de opwarming. Zo meteen kunnen we eraan beginnen. Lecomte, De Zeeuw, Vanwijn, Bako en Obasohan: dat is de starting five voor de Belgen.

clock 11:13 11 uur 13. Groot-Brittannië speelt op hoog niveau. Ze zijn zeer atletisch, met ervaring op elke positie. Maar als wij ons willen plaatsen voor het WK, moeten we onze thuismatchen winnen. Bondscoach Dario Gjergja. Groot-Brittannië speelt op hoog niveau. Ze zijn zeer atletisch, met ervaring op elke positie. Maar als wij ons willen plaatsen voor het WK, moeten we onze thuismatchen winnen. Bondscoach Dario Gjergja

