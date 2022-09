De laatste aanval is voor België. Obasohan laat de klok wegtikken, maar het laatste shot gaat naast. We krijgen 5 minuten extra.

Lecomte dwingt Mamukelashvili in de fout en mag naar de vrijworplijn, want ook Georgië zit inmiddels aan 5 ploegfouten. De guard gooit er jammer genoeg 2 keer naast.

De Georgische gesel Goga Bitadze heeft daarnet zijn enkel bezeerd, maar komt er nu toch weer hinkend in. Hij smeert Mwema prompt zijn 5e fout aan en moet dan naar de kant, want hij heeft te veel pijn. Zijn vervanger Burjanadze gooit maar 1 van de 2 vrijworpen binnen: 70-70.

20 uur 38. België in foutenlast. Met nog 6'33" te gaan zit België al in de rode cijfers qua ploegfouten. Een zoveelste goedkope fout betekent dat Georgië naar de vrijworplijn mag. Er blijven nog 6 punten over van de Belgische bonus, maar het momentum is dankzij de Belgische foutenlast voor Georgië. .