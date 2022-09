De Belgische bommen blijven voorlopig vallen. Mwema wordt kort verdedigd, maar slaagt er toch in om een driepunter binnen te knallen. Zo heeft België al een bonus van 12 punten: 27-15. Het Georgische publiek zet zich nog eens achter het team.

Ilias Zouros, de Griekse bondscoach van Georgië, trakteert zijn spelers op een donderpreek tijdens een time-out. Afwachten of dat zo dadelijk effect heeft.

Ook Pierre-Antoine Gillet geeft zijn visitekaartje af. Met een driepunter knalt hij de 24-15 op het bord. Het wordt even stil in de Tbilisi Arena, dit hadden de Georgiërs niet zien komen.

De Belgian Lions moeten één puntje van hun bonus prijsgeven. Het staat niet 17-11, wel 16-11 na het 1e quarter. We merken dat een van de driepunters van Tabu is aangerekend als een tweepunter. Wellicht stond hij bij zijn tweede poging met een teen op de lijn.

België is de eerste 10 minuten uitstekend doorgekomen en leidt met 17-11, met dank aan de bommen van Tabu. Als de Lions dit kunnen volhouden, kan het een mooie avond worden.

Tabu heeft al heel watertjes doorzwommen, die is niet onder de indruk van de Georgiërs. Doodleuk knalt de 36-jarige guard zijn tweede driepunter binnen: 17-11.

Obasohan wordt na een sterke drive afgeblokt, maar het blok valt in de handen van Tabu, die kurkdroog een bom dropt. Dankzij de driepunter van de Belgische recordinternational leidt België met 14-11.

Mamukelashvili laat zich opnieuw gelden met een stevige dunk. Met zijn 2,11 meter is hij 1 van de 3 spelers van meer dan 2,10 meter in de Georgische selectie.

De Belgian Lions zitten na een aarzelende start prima in de wedstrijd. Halfweg het 1e quarter leiden de Belgen met 9-7.

Na enkele missers aan beide kanten is het de onvermijdelijke Shermadini die als eerste kan scoren. De 2,16m grote center maakt al enkele jaren het mooie weer in Spanje en ook vanavond zult u zijn naam nog vaak horen.

Geen verrassingen in de Belgische basisvijf: Lecomte en Obasohan vormen de backourt en krijgen het gezelschap van forwards Vanwijn en De Zeeuw. Bako is zoals gewoonlijk de startende center.

18:56

18 uur 56. We hebben de volksliederen gehad en maken ons nu op voor de wedstrijd. Voorlopig lijkt er nog geen zinderend sfeertje te hangen in de fonkelnieuwe Tbilisi Arena in de Georgische hoofdstad. .