Als de Belgen erin slagen om deze Sengun in toom te houden, is een 3e zege in 4 matchen niet denkbeeldig:

Als de Belgen erin slagen om deze Sengun in toom te houden, is een 3e zege in 4 matchen niet denkbeeldig:. 13 uur 20.

clock 14:52

14 uur 52. Turkse hoogspanning. De Belgian Lions spelen dinsdagmiddag vanaf 13.30 u tegen Turkije. Al is dat nog niet 100 procent zeker. De Turken dreigden er zondagavond mee om zich terug te trekken na een bewogen wedstrijd tegen Georgië. Of de soep effectief zo heet gedronken wordt... De Turkse spelers trainen alvast, zo zag persagentschap Belga, en de match lijkt niet geschrapt te worden. "Er is wat ophef nu in de basketwereld", zegt teammanager Jacques Stas in een interview met Belga. "We zullen zien welke beslissing Fiba neemt, maar we moeten ons daar niet mee bezighouden." "Wij moeten van onze twee resterende wedstrijden er één winnen om de kwalificatie te halen voor de volgende ronde." .