LIVESTREAM: Kijk naar de 2e EK-wedstrijd van de Belgian Lions

clock 14:13 14 uur 13. België komt terug. Obasohan heeft voor de kentering gezorgd en ook Bako lijkt beter in de match te komen. Zonet stopte hij in verdediging al prima de sterke Dubjlevic af en nu laat hij zich ook in aanval gelden met een stevige dunk. Zo is kloof nog maar 5 punten: 33-28.

clock 14:11 14 uur 11. Het is Obasohan die zijn team op sleeptouw neemt. Met een driepunter vlak voor de zoemer van de shotclock zorgt hij voor 33-25. Obasohan zit zo al aan 11 punten.

clock 14:10 14 uur 10. De jongste minuten lijkt de defensieve intensiteit bij de Belgian Lions wat toegenomen. Daarop moeten de Belgen kunnen bouwen.

clock 14:06 14 uur 06. 18 van de 33 Montenegrijnse punten tot nu toe werden gemaakt in de paint. Het is duidelijk waar het Belgische schoentje knelt.



Intussen probeert Obasohan in zijn eentje het tij te keren met twee scores op rij. Na de time-out van Montenegro mag hij zo dadelijk ook nog naar de vrijworplijn na een fout van Mihailovic.

clock 14:06 14 uur 06. Wat een verschil in verdediging met die match tegen Georgië, toen België als leeuwen vocht voor elke bal. Kris Meertens

clock 14:05 14 uur 05. De Belgian Lions krijgen maar geen grip op Dubjlevic, die makkelijk de aanvallende rebound kan plukken en al zijn 12e punt binnen legt.

clock 14:03 14 uur 03. Dubljevic krijgt veel te veel ruimte aan de driepuntlijn en mikt zijn 2e bom binnen, tot grote frustratie van de bondscoach. Aan de overkant kan België eindelijk eens scoren dit quarter. Ook Gillet is secuur vanaf afstand. De kloof is wel nog steeds 12 punten: 29-17.

clock 14:01 14 uur 01. Met een 7-0 dit quarter heeft Montenegro een kloof van 10 punten op het bord gezet. België heeft nood aan een score, maar de lay-up van Lecomte rolt naast de ring.

clock 13:59 13 uur 59. De Belgian Lions hebben de refs alweer niet echt mee vandaag. Er zijn nog meer dan 8 minuten te spelen in het 2e quarter en België telt nu al 4 ploegfouten. Bij elke fout die dit kwart nog volgt, mag Montenegro naar de vrijworplijn.

clock 13:57 13 uur 57. Het moet meer met de mentaliteit van tegen Georgië gebeuren. Sporza-commentator Kris Meertens

clock 13:56 13 uur 56. Tabu lijdt balverlies en wil een fout claimen bij de scheidsrechter, maar in zijn rug dunkt Marko Simonovic de 21-14 op het bord. Al vroeg in het 2e quarter neemt Dario Gjergja een time-out. De Kroaat is niet tevreden.

clock 13:53 13 uur 53. De genaturaliseerde Amerikaan Kendrick Perry heeft het laatste woord in het 1e quarter. Vanaf de vrijworplijn zorgt hij voor 17-14 na 10 minuten.

clock 13:51 13 uur 51. Libert zorgt voor aansluiting met driepunter.

clock 13:50 13 uur 50. Driepunter van Libert. In de slotseconden hijgen de Belgian Lions toch weer in de nek van Montenegro. Invaller Libert mikt een driepunter binnen voor 15-14.

clock 13:48 13 uur 48. Obasohan vanaf de vrijworplijn. België sluipt vanaf de vrijworplijn op kousenvoeten dichterbij. Obasohan mag 2 keer op rij naar de vrijworplijn en gooit 3 van zijn 4 vrijworpen binnen. Zo staat het 15-11.

clock 13:42 13 uur 42. Het is Dubljevic die de Belgen pijn doet in de openingfase. Met Bako in zijn rug beukt de sterke center zich een weg naar de ring, het haakworpje ploft netjes binnen.



Bij 15-8 is Dario Gjergja genoodzaakt om een eerste time-out te nemen. De Kroatische bondscoach zet de Belgen op scherp.

clock 13:41 13 uur 41. Dubjlevic laat zich opnieuw gelden, dit keer onder de ring. De center van Valencia, ploegmaat van Sam Van Rossom, maakt er met zijn 5e punt 13-8 van.

clock 13:38 13 uur 38. Na de prima start met de driepunters van De Zeeuw heeft Montenegro het commando even overgenomen. Met een driepunter van Dubljevic gaat het naar 11-8 voor de Montenegrijnen.

clock 13:32 13 uur 32. Bommen van De Zeeuw. De start van de Belgian Lions is meteen veelbelovend. De Zeeuw opent de score met twee driepunters op rij!