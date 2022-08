clock 20:11 20 uur 11. De Griekse heksenketel is toch een beetje stilgevallen. Dat is de verdienste van de Lions, die steviger op hun benen staan. Maar als "Giannis" ontwaakt, dan zijn de verhoudingen snel weer duidelijk. . De Griekse heksenketel is toch een beetje stilgevallen. Dat is de verdienste van de Lions, die steviger op hun benen staan. Maar als "Giannis" ontwaakt, dan zijn de verhoudingen snel weer duidelijk.

clock 19:50 19 uur 50. Bekijk de hoogtepunten van de eerste helft. Bekijk de hoogtepunten van de eerste helft

clock 19:49 19 uur 49. Rust: 49-33. Het is tijd voor een pauze. De Belgen konden gelijke tred houden in het tweede kwart, al is dat een beetje een vertekend beeld. De Grieken lieten vooral vanaf de vrijworplijn veel missers noteren. Het is toch vooral een lijdensweg voor de Belgen. . Rust: 49-33 Het is tijd voor een pauze. De Belgen konden gelijke tred houden in het tweede kwart, al is dat een beetje een vertekend beeld. De Grieken lieten vooral vanaf de vrijworplijn veel missers noteren. Het is toch vooral een lijdensweg voor de Belgen.

clock 19:45 19 uur 45. Nog een minuutje tot de rust. Kunnen de Belgen de schade nog een beetje beperken? . Nog een minuutje tot de rust. Kunnen de Belgen de schade nog een beetje beperken?

clock 19:40 19 uur 40. We zien nu even een beter moment van de Belgen. . Kris Meertens. We zien nu even een beter moment van de Belgen. Kris Meertens

clock 19:38 19 uur 38. De Griekse bondscoach moppert bij een time-out, maar de kloof is natuurlijk gemaakt. Al zit er de jongste minuten wat meer zand in de Griekse machine. . De Griekse bondscoach moppert bij een time-out, maar de kloof is natuurlijk gemaakt. Al zit er de jongste minuten wat meer zand in de Griekse machine.

clock 19:31 19 uur 31. De zenuwen lijken een beetje weg bij de Lions, maar de slordigheden betalen ze altijd cash. . De zenuwen lijken een beetje weg bij de Lions, maar de slordigheden betalen ze altijd cash.

clock 19:26 19 uur 26. Griekenland is meer dan vedette Giannis Antetokounmpo, maar wanneer hij al zijn kwaliteiten aanspreekt, veren ze nog meer recht op de Griekse banken. Zoals nu bij een verwoestende dunk. . Griekenland is meer dan vedette Giannis Antetokounmpo, maar wanneer hij al zijn kwaliteiten aanspreekt, veren ze nog meer recht op de Griekse banken. Zoals nu bij een verwoestende dunk.

clock 19:22 19 uur 22. Bekijk de hoogtepunten van het eerste kwart. Bekijk de hoogtepunten van het eerste kwart

clock 19:21 19 uur 21. Q1: 30-15. Einde van het eerste kwart. De logica wordt gerespecteerd, maar de Lions laten zich iets te makkelijk wegzetten. Het verweer is te mager. . Q1: 30-15 Einde van het eerste kwart. De logica wordt gerespecteerd, maar de Lions laten zich iets te makkelijk wegzetten. Het verweer is te mager.

clock 19:19 19 uur 19. Het is een walk-over momenteel. . Kris Meertens. Het is een walk-over momenteel. Kris Meertens

clock 19:19 19 uur 19. Aanvallend draait het niet, maar ook de verdediging is slapjes. De Griekse ballen vliegen er blind in. . Aanvallend draait het niet, maar ook de verdediging is slapjes. De Griekse ballen vliegen er blind in.

clock 19:15 19 uur 15. 22-8: de toon is gezet. De Grieken domineren, zoveel is duidelijk. . 22-8: de toon is gezet. De Grieken domineren, zoveel is duidelijk.

clock 19:11 19 uur 11. Q1: 12-6. Na een moeilijk begin komen de Belgen beter in de match. Bako en Obasohan proberen de kloof binnen de perken te houden. . Q1: 12-6 Na een moeilijk begin komen de Belgen beter in de match. Bako en Obasohan proberen de kloof binnen de perken te houden.

clock 19:06 19 uur 06. De Belgen laten zich meermaals betrappen op balverlies en dat wordt meteen afgestraft. De Lions moeten nu even alert zijn, want anders dreigt een overrompeling in de beginfase. . De Belgen laten zich meermaals betrappen op balverlies en dat wordt meteen afgestraft. De Lions moeten nu even alert zijn, want anders dreigt een overrompeling in de beginfase.

clock 18:57 18 uur 57. 20.000 enthousiaste Grieken zijn afgezakt naar het Olympisch Stadion in Athene. Daar heeft de aanwezigheid van Giannis Antetokounmpo natuurlijk alles mee te maken. "De kansen van de Belgen zijn klein, maar je weet maar nooit", zegt onze commentator Kris Meertens. . 20.000 enthousiaste Grieken zijn afgezakt naar het Olympisch Stadion in Athene. Daar heeft de aanwezigheid van Giannis Antetokounmpo natuurlijk alles mee te maken. "De kansen van de Belgen zijn klein, maar je weet maar nooit", zegt onze commentator Kris Meertens.

clock 08:34 08 uur 34. Belgian Lions Van illegaliteit en armoede naar NBA-top: België treft zondag de beste basketballer ter wereld

clock 17:41 17 uur 41. NBA-ster Giannis Antetokounmpo. De Belgian Lions kijken ernaar uit om in duel te gaan met NBA-ster Giannis Antetokounmpo. "Tegen zulke spelers kunnen spelen, is de reden waarom je op het hoogste niveau basket", zegt Jean-Marc Mwema. "Of we iets zullen opsteken van Antetokounmpo? We zullen er proberen voor te zorgen dat de Grieken iets van ons opsteken. Dat is beter", lacht Mwema. . NBA-ster Giannis Antetokounmpo De Belgian Lions kijken ernaar uit om in duel te gaan met NBA-ster Giannis Antetokounmpo.



