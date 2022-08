clock 17:41

17 uur 41. NBA-ster Giannis Antetokounmpo. De Belgian Lions kijken ernaar uit om in duel te gaan met NBA-ster Giannis Antetokounmpo. "Tegen zulke spelers kunnen spelen, is de reden waarom je op het hoogste niveau basket", zegt Jean-Marc Mwema. "Of we iets zullen opsteken van Antetokounmpo? We zullen er proberen voor te zorgen dat de Grieken iets van ons opsteken. Dat is beter", lacht Mwema. .