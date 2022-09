clock 11:04

11 uur 04. Eén ding is duidelijk voor de Belgian Lions: met een zege stoten ze door, maar een nederlaag betekent de uitschakeling. Dat heeft te maken met de onderlinge duels in groep A. Dit zijn de mogelijke scenario's in de groep, waar Spanje en Turkije al zeker zijn van de 1/8e finales: Scenario 1: België en Georgië winnen = België en Georgië stoten door, Montenegro en Bulgarije out Scenario 2: België en Montenegro winnen = Montenegro en België door, Bulgarije en Georgië out Scenario 3: Bulgarije en Georgië winnen = Bulgarije en Montenegro stoten door, België en Georgië zijn out Scenario 4: Bulgarije en Montenegro winnen = Bulgarije en Montenegro stoten door, België en Georgië zijn out .