WK 3x3: Koelbloedige Belgian Lions verslaan titelverdediger VS na zinderende wedstrijd

Het stadion op de Groenplaats in Antwerpen was opnieuw volgelopen voor dit topduel in groep D, maar de sfeer op de tribunes was zoals we die de voorbije dagen nog niet geproefd hadden. De fans zorgden voor een kolkende sfeer die de Belgian Lions vanaf de start vooruit stuwde.



Tegen Team USA, dat net als de Belgen zijn eerste twee matchen gewonnen had, zette Thibaut Vervoort al snel de toon met een tweepunter.



De loden hitte speelde beide teams parten en bovendien kregen de Belgen ook nog af te rekenen met de refs die niet bepaald in het voordeel van de Lions floten.



De vroege foutenlast woog op België en na een zoveelste twijfelachtige call moest De Valck zelfs even naar de kant met een bloedende neus. Ook de Amerikanen begrepen dat het evenwicht zoek was en waren zo sympathiek om de twee vrijworpen na de "fout" van de Valck te missen.



En hoewel het verschil in foutenlast groot was, gaven de twee teams elkaar geen duimbreed toe op het scorebord. Vervoort - alweer hij - en een hard werkende Celis dirigeerden de Lions naar verlengingen.

Daarin wint de ploeg die als eerste twee punten maakt. Vervoort probeerde het te beslissen met een tweepunter, maar werd foutief afgestopt. Ondanks de verzengende hitte bleef hij ijskoud op de vrijworplijn. Met twee rake vrijworpen deed hij het stadion ontploffen: 20-18.



Dankzij de winst zijn de Belgen nu al zeker van een plaats in de volgende ronde.