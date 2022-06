WK 3x3: Belgian Lions verwennen het publiek met 4e zege op rij in poulefase

Oostenrijk en België hielden elkaar lange tijd in balans, het verschil werd pas gemaakt in de absolute slotfase.

Na de winst tegen de Amerikanen en het verlies van Oostenrijk tegen Slovenië waren de Belgen voor hun laatste groepsmatch al zeker van groepswinst en een plek in de 1/4e finales. De druk was dus van de ketel, maar voor een vol huis met Belgische fans wil je natuurlijk niet verliezen. Bovendien vocht Oostenrijk nog voor de kwalificatie en zo kregen we toch nog een duel op het scherp van de snee.

De Valck: "Weet zelf ook niet waar ik al die energie blijf halen"

Met 7 punten en evenveel rebounds was Bryan De Valck de man van de match tegen Oostenrijk, maar daar bleef hij zelf bescheiden bij. "Of het mijn beste match was van dit toernooi? Ik praat niet zo graag over mezelf, dat laat ik aan anderen over", vertelde De Valck aan Sporza.



"Ik kijk niet naar mijn statistieken en speel gewoon voor de ploeg. Of het nu een goeie match is of een slechte, ik blijf gewoon alles geven. Zeker met zo'n publiek, dat geeft extra energie. Dat is fantastisch."



"Waar ik al die energie blijf halen? Ik weet het zelf ook niet, maar ik heb ADHD. Misschien ligt het daaraan. Ik blijf gewoon gaan. Al mag ik vandaag wel zeggen dat het dankzij het publiek was. Zij bleven ons opjutten."

"Wij zijn hier gekomen om groepswinst te halen en wij waren niet tevreden geweest als we een match verloren hadden. Het is fantastisch dat al die mensen hier komen kijken. We wilden hen zeker 4 overwinningen geven."