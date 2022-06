Ook Spanje is een tikkeltje te sterk voor verdienstelijke Belgian Cats

Zonder de afwezigen Allemand, Ben Abdelkader, Delaere en Meesseman maakten de Belgen een prima start in en tegen Spanje. Onder impuls van Linskens, Lisowa en een Resimont die met steeds meer vertrouwen begint te spelen, leidden de Cats na het 1e quarter met 16-20.



In het vervolg van de 1e helft schakelde Spanje een versnelling hoger en met een 11-0-tussenspurt ging het naar 36-27. Maar de Cats lieten dit keer niet begaan en hielden de kloof bij de rust nog binnen de perken: 38-34.



In de 2e helft sloop Spanje, met een sterke Ndour (24 punten) onder de borden, opnieuw op kousenvoeten weg. Halfweg het 3e quarter stonden de Cats 14 punten in het krijt, opnieuw toonde het jonge team mentale weerbaarheid.



Zo bleef het verschil beperkt, toch een prestatie waar deze experimentele ploeg zich kan aan optrekken bij het begin van de WK-voorbereiding.