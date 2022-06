clock 17:35 17 uur 35. Ik verwacht er heel veel van, deze wedstrijd kan echt wel vonken geven. Co-commentator Jonas Foerts. Ik verwacht er heel veel van, deze wedstrijd kan echt wel vonken geven. Co-commentator Jonas Foerts

clock 17:31 17 uur 31. De stadionspeaker doet zijn best om het publiek op te zwepen. Dat de fans klaar zijn voor deze clash is een understatement. Het stadion davert op zijn grondvesten. We maken ons op voor een hevige strijd. . De stadionspeaker doet zijn best om het publiek op te zwepen. Dat de fans klaar zijn voor deze clash is een understatement. Het stadion davert op zijn grondvesten. We maken ons op voor een hevige strijd.

clock 17:25 17 uur 25. Het is bloedheet in, maar de zitjes in de tribunes zijn stilaan ingenomen. De match tussen Chili en Israël bij de vrouwen loopt op zijn laatste benen, het is bijna aan de Belgian Lions. . Het is bloedheet in, maar de zitjes in de tribunes zijn stilaan ingenomen. De match tussen Chili en Israël bij de vrouwen loopt op zijn laatste benen, het is bijna aan de Belgian Lions.

clock 17:20 17 uur 20.

clock 16:48 16 uur 48. Wat staat er op het spel? België en Team USA hebben allebei hun eerste twee matchen gewonnen. De winnaar van dit duel steekt zijn hand uit naar groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor de 1/4e finales. Ook de nummers 2 en 3 in de poule stoten door, maar zij gaan naar de 1/8e finales. In een slopende sport als 3x3 is elk moment extra rust mooi meegenomen. . Wat staat er op het spel? België en Team USA hebben allebei hun eerste twee matchen gewonnen. De winnaar van dit duel steekt zijn hand uit naar groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor de 1/4e finales.



Ook de nummers 2 en 3 in de poule stoten door, maar zij gaan naar de 1/8e finales. In een slopende sport als 3x3 is elk moment extra rust mooi meegenomen.

clock 16:48 16 uur 48.

clock 16:46 16 uur 46. Moment van de waarheid nadert. Het publiek stroomt mondjesmaat weer binnen voor de start van de 3e sessie van vandaag. We krijgen om 17.05 uur Chili-Israël in het vrouwentoernooi als voorgerecht. De hoofdschotel, België-Verenigde Staten, volgt daarna, om 17.30 uur. . Moment van de waarheid nadert Het publiek stroomt mondjesmaat weer binnen voor de start van de 3e sessie van vandaag.



We krijgen om 17.05 uur Chili-Israël in het vrouwentoernooi als voorgerecht. De hoofdschotel, België-Verenigde Staten, volgt daarna, om 17.30 uur.

clock 14:07 14 uur 07.