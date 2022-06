clock 21:36 21 uur 36. We krijgen opnieuw hetzelfde scheidsrechterduo al tegen de Amerikanen. Hopelijk voor de Belgen zijn de fouten nu wat meer in balans. . We krijgen opnieuw hetzelfde scheidsrechterduo al tegen de Amerikanen. Hopelijk voor de Belgen zijn de fouten nu wat meer in balans.

clock 21:34 21 uur 34. Voor de Belgian Lions staat er in deze match niks meer op het spel, maar dat laten de fans op de Groenplaats niet aan hun hart komen. Het publiek gaat rechtstaan voor de entree van de Belgian Lions, die een open doekje krijgen. Wat een heerlijk sfeertje in deze prachtige basketbaltempel. Het is genieten, ook voor de spelers. Kapitein Nick Celis komt met een brede grijns het veld op.



clock 19:39 19 uur 39. België naar kwartfinales. In de aanloop naar de match tegen Oostenrijk is er alvast goed nieuws voor de Belgian Lions. De Oostenrijkers hebben zonet verloren van Slovenië, waardoor België zeker is van groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. We kunnen u ook meteen vertellen dat de Belgen hun kwartfinale zullen spelen op zaterdag om 17.30 uur.



clock 18:43 18 uur 43. Laatste opdracht voor België in poule D. Om 21.35 uur komen de Belgian Lions voor het laatst in actie in de groepsfase. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Uiteraard zit u bij Sporza goed om alles te volgen.