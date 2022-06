LIVESTREAM: Kijk nu naar Belgian Lions tegen Slovenië op WK 3x3 in Antwerpen

clock 17:40 17 uur 40. Opnieuw Vervoort. Wat een geweldige sfeer op de Groenplaats, die helemaal uit zijn dak gaat wanneer Vervoort al zijn tweede tweepunter binnen knalt. De sterspeler van de Belgen legt meteen ook een open lay-up binnen. De Lions hebben hun start niet gemist, het staat 6-0! . Opnieuw Vervoort Wat een geweldige sfeer op de Groenplaats, die helemaal uit zijn dak gaat wanneer Vervoort al zijn tweede tweepunter binnen knalt. De sterspeler van de Belgen legt meteen ook een open lay-up binnen.



clock 17:39 17 uur 39. Vervoort opent de score. Het stadion ontploft wanneer Thibaut de score opent met een tweepunter, Celis doet er meteen een dunkje bij. 3-0 voor de Belgen.

clock 17:38 17 uur 38. De Groenplaats davert op haar grondvesten bij de entree van de Belgen. We zijn er klaar voor! . De Groenplaats davert op haar grondvesten bij de entree van de Belgen. We zijn er klaar voor!

clock 17:33 17 uur 33. Het is aan de Belgian Lions. Een zonovergoten stadion en een enthousiast publiek: de ingrediënten voor een mooie wedstrijd van de Belgen zijn alvast aanwezig. We verwachten zo dadelijk de Belgian Lions in de arena. . Het is aan de Belgian Lions Een zonovergoten stadion en een enthousiast publiek: de ingrediënten voor een mooie wedstrijd van de Belgen zijn alvast aanwezig. We verwachten zo dadelijk de Belgian Lions in de arena.

clock 17:03 17 uur 03. Wat is de eerste indruk van het WK bij fans en toeschouwers? Wat is de eerste indruk van het WK bij fans en toeschouwers?

clock 17:02 17 uur 02. "Benieuwd naar Depuydt". Vaste waarde Raf Bogaerts is er verrassend niet bij op dit WK. Luik-speler Maxime Depuydt kreeg de voorkeur in de Belgische selectie. "Ik ben heel benieuwd wat het gaat opleveren met Depuydt in het team", zegt Dennis Xhaët.



clock 17:00 17 uur . De wedstrijden van vandaag, tegen Slovenië en Egypte, dat zijn de matchen die de Belgen niet mogen verliezen. Dennis Xhaët. De wedstrijden van vandaag, tegen Slovenië en Egypte, dat zijn de matchen die de Belgen niet mogen verliezen. Dennis Xhaët

clock 16:57 16 uur 57. Kijk met livestream of op Eén. Het begin van de 3e sessie van vandaag kunt u naast de livestream ook volgen op Eén. We serveren u Nederland-Israël bij de vrouwen als opwarmertje voor de wedstrijd tussen België en Slovenië, die om 17.30 uur van start gaat. . Kijk met livestream of op Eén Het begin van de 3e sessie van vandaag kunt u naast de livestream ook volgen op Eén. We serveren u Nederland-Israël bij de vrouwen als opwarmertje voor de wedstrijd tussen België en Slovenië, die om 17.30 uur van start gaat.

clock 16:51 16 uur 51. De Belgen bevinden zich momenteel nog op het opwarmveld, dat voor de gelegenheid is opgebouwd in de schaduw van het Antwerpse stadhuis. Over enkele ogenblikken maken ze de oversteek naar de Groenplaats, want over een dik halfuur is het aan de Lions.



clock 15:46 15 uur 46. De tribunes op de Groenplaats zitten al aardig vol.

clock 13:06 13 uur 06. Belgian Lions tegen Slovenië live op Eén. De eerste wedstrijd van de Belgian Lions is straks live te volgen op Eén en met de livestream op deze pagina. Wie graag op de Groenplaats wil komen kijken, is eraan voor de moeite. Alle kaartjes voor de avondsessie die om 17 uur van start gaat, zijn de deur uit. Maar geen nood: u hoeft hier straks niets van de actie te missen.



