De nationale vrouwenbasketbalploeg werkt vandaag (tegen Italië) en morgen (tegen gastheer Spanje) in Melila haar eerste 2 oefenwedstrijden af in de aanloop naar het WK in Australië (eind september). Enkele sterkhouders zijn afwezig. U kunt de matchen op onze site met livestream bekijken. De partij vanavond tegen Italië begint om 20 uur.