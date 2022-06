LIVESTREAM: De Belgian Cats openen hun WK 3x3 met match tegen Mongolië

Scoren gaat voorlopig nog moeizaam, maar defensief lijkt het tot nog toe wel snor te zitten bij de Belgian Cats. Ze tonen de agressiviteit die nodig is in 3x3 en daar heeft Mongolië het bijzonder lastig mee.

We wachten nog altijd op de eerste score, maar het is nu al duidelijk dat de Mongoolse vrouwen vooral hun heil zullen zoeken achter de tweepuntlijn. Voorlopig vallen die nog niet binnen.

Mongolië is het 6e reekshoofd op dit WK en heeft heel wat ervaring in het 3x3-circuit. Dit wordt dus meteen een serieuze test voor de Belgian Cats.

17 uur 31. Het is aan de Cats. Pompende beats en een dolenthousiast publiek: iedereen is klaar voor de 1e match van de Belgian Cats. .

17 uur 06. Nog even geduld. In het mannentoernooi is Duitsland-Chili zonet begonnen. Daarna is het aan de Belgian Cats tegen Mongolië. Die wedstrijd start over een halfuurtje. .