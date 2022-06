LIVE: Halen de Belgian Lions de finale ten koste van het sterke Servië?

clock 18:28 18 uur 28. Dit zijn voetbaltoestanden, wat een ambiance. Kris Meertens, commentator. Dit zijn voetbaltoestanden, wat een ambiance Kris Meertens, commentator

clock 18:27 18 uur 27. Knappe play van de Lions 8-6. Celis met de knappe assist. Depuydt maakt het af met de lay-up . Knappe play van de Lions 8-6 Celis met de knappe assist. Depuydt maakt het af met de lay-up

clock 18:26 18 uur 26. Mooie drive van Depuydt. Mooie drive van Depuydt

clock 18:25 18 uur 25. Onnodige fout van Vervoort. Majstorovic mag vanop de vrijworplijn 2x aanleggen maar hij mist één keer. 6-6 . Onnodige fout van Vervoort Majstorovic mag vanop de vrijworplijn 2x aanleggen maar hij mist één keer. 6-6

clock 18:25 18 uur 25. Belgen komen op voorsprong na ferme tussensprint. Belgen komen op voorsprong na ferme tussensprint

clock 18:22 18 uur 22. 6-5. De Belgen met een sterke periode. Vervoort is on fire. Eerste minuten waren moeilijk nu is hij erbij. . 6-5 De Belgen met een sterke periode. Vervoort is on fire. Eerste minuten waren moeilijk nu is hij erbij.

clock 18:22 18 uur 22. Bom van Servië: 2-4. Majstorovic gooit helemaal vrijstaand binnen. . Bom van Servië: 2-4 Majstorovic gooit helemaal vrijstaand binnen.



clock 18:20 18 uur 20. Opletten voor de foutenlast, het is al 3-0. Kris Meertens, commentator. Opletten voor de foutenlast, het is al 3-0 Kris Meertens, commentator

clock 18:20 18 uur 20. Knappe score van De Valck on the buzzer. Knappe score van De Valck on the buzzer

clock 18:19 18 uur 19. De Valck on the buzzer. Belgen maken er 2-1 van. Challenge van Servië, maar ze verliezen die. . De Valck on the buzzer Belgen maken er 2-1 van. Challenge van Servië, maar ze verliezen die.

clock 18:18 18 uur 18. Zenuwachtig begin. Beide ploegen tasten elkaar af. België komt op voorsprong. . Zenuwachtig begin Beide ploegen tasten elkaar af. België komt op voorsprong.

clock 18:15 18 uur 15. Servië is de boeman, maar eens moeten ze verslagen worden. Kris Meertens, commentator. Servië is de boeman, maar eens moeten ze verslagen worden Kris Meertens, commentator

clock 18:01 18 uur 01. It's showtime! De MC zweept de volgepakte arena nog eens op. 1700 dolenthousiaste supporters hopen maar één ding: dat de 4 Belgian Lions de finale halen. Maar daarvoor moeten ze voorbij het beresterke Servië . It's showtime! De MC zweept de volgepakte arena nog eens op. 1700 dolenthousiaste supporters hopen maar één ding: dat de 4 Belgian Lions de finale halen. Maar daarvoor moeten ze voorbij het beresterke Servië

clock 18:00 18 uur . 18u10: België-Servië . We zijn bijna klaar voor de (voorlopig) belangrijkste wedstrijd van de dag! . 18u10: België-Servië We zijn bijna klaar voor de (voorlopig) belangrijkste wedstrijd van de dag!

clock 09:02 09 uur 02. Op de Spelen verloor België de match om het brons tegen Servië met zware cijfers (21-10). Dat was toen wel nog met wereldster Dusan Bulut. Hij is er hier niet bij. Al zegt dat niet veel, want deze Servische atleten boezemen ontzag in. Ze zijn kandidaat nummer één op de wereldtitel. Het wordt zeker geen hapklare brok voor de Belgen. . Commentator Christophe Vandegoor. Op de Spelen verloor België de match om het brons tegen Servië met zware cijfers (21-10). Dat was toen wel nog met wereldster Dusan Bulut. Hij is er hier niet bij. Al zegt dat niet veel, want deze Servische atleten boezemen ontzag in. Ze zijn kandidaat nummer één op de wereldtitel. Het wordt zeker geen hapklare brok voor de Belgen. Commentator Christophe Vandegoor

clock 08:58 08 uur 58. "België is een geoliede machine". Commentator Christophe Vandegoor heeft de 3x3 Belgian Lions de voorbije week vanaf de eerste rij zien uitblinken. "Deze Belgische ploeg is een geoliede machine, nog meer dan in Tokio", zegt Vandegoor over de nummer 4 van de Spelen. "Ze trainen constant samen en reizen de hele wereld af. Ze worden ook beter ondersteund." "Deze vorm van basketbal vereist speltactische zaken die de Belgen door hun routine heel goed beheersen." . "België is een geoliede machine" Commentator Christophe Vandegoor heeft de 3x3 Belgian Lions de voorbije week vanaf de eerste rij zien uitblinken. "Deze Belgische ploeg is een geoliede machine, nog meer dan in Tokio", zegt Vandegoor over de nummer 4 van de Spelen. "Ze trainen constant samen en reizen de hele wereld af. Ze worden ook beter ondersteund." "Deze vorm van basketbal vereist speltactische zaken die de Belgen door hun routine heel goed beheersen."

